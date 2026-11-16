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        Amasya'da iş makinesi apartman bahçesine düştü

        AMASYA'da yokuş aşağı ilerleyen belediyeye ait iş makinesi, operatörünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Kazada iş makinesi operatörü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Amasya'da iş makinesi apartman bahçesine düştü

        AMASYA’da yokuş aşağı ilerleyen belediyeye ait iş makinesi, operatörünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Kazada iş makinesi operatörü yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Kirazlıdere Mahallesi Şener Sokak’ta meydana geldi. Amasya Belediyesi tarafından yürütülen parke taşı döşeme çalışmalarında kullanılan iş makinesinin operatörü Bahattin Öztürk (39), yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan iş makinesi, yol üzerindeki apartmanın demir korkuluklarını kırarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten bahçeye düştü. Çarpmanın etkisiyle apartmanın 2 dairesinin duvarında hasar oluştu. Kaza sırasında bina sakinleri de panik yaşadı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinde sıkışan operatör Öztürk, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı operatör, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Öztürk'ün sol ayağında kırık olduğu tespit edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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