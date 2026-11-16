Amasya'da apartman bahçesine düşen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
Amasya'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düşen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Amasya'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düşen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Bahattin Ö. (39) idaresindeki belediyeye ait iş makinesi, Kirazlıdere Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlediği sırada yoldan çıkarak bir binaya çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten binanın bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan operatör, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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