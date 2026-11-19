Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri Yozgat tarafından verildi.

Turnuvalara katılan öğretmenlere teşekkür eden Yozgat, “Öğretmenlerimiz yalnızca sınıflarımızda geleceğimizi yetiştiren değil aynı zamanda oluşturdukları birlik ve dayanışma kültürüyle eğitim ailemizin gücüne güç katan en kıymetli unsurlarımızdır. Dereceye giren takımlarımızı ve okullarımızı tebrik ediyorum.”ifadelerini kullandı.

Yozgat, gazetecilere, geleneksel dart ve voleybol turnuvalarının öğretmenler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

Merzifon Spor Salonu'nda yapılan turnuvaları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, öğretmenlerle sohbet edip başarılar diledi.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler arasında düzenlenen voleybol ve dart turnuvaları sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.