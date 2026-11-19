Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ağacın devrilmesi ve ekiplerin yolu temizleme çalışmaları yer aldı.

Olay yerine gelen belediye zabıta ekiplerinin de destek vermesiyle polis ve zabıta personeli, yola savrulan ağaç parçalarını el birliğiyle topladı.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde bir ağaç yola devrildi.

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