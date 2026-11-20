MHP İlçe Başkanı Salih Yanık ise ilçenin menfaatlerini ön planda tuttuklarını belirterek, “Gümüşhacıköy’ümüzün gelişimi için ortak hedefler doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberliğimizi koruyacağız.” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, ilçenin gelişimi, ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri ele alınırken Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik anlayışı vurgulandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Salih Yanık ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Civek’i parti binasında ziyaret etti.

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