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        Taşova'da "Aileni ve Neslini Koru" konferansı düzenlendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde "Aileni ve Neslini Koru" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Taşova'da "Aileni ve Neslini Koru" konferansı düzenlendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde "Aileni ve Neslini Koru" konulu konferans düzenlendi.

        İyilik Hareketi ve Yardımlaşma Derneği tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşan Dernek Başkanı Kasım Alper Özdemir, toplumun temelini ailenin, ailenin temelini ise çocukların oluşturduğunu belirtti.

        Çocukların doğru şekilde eğitilmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Özdemir, "Çocuklarımızı Türk-İslam geleneği ile yetiştirmemiz gerekir. Kendi değerlerimizi, kültürümüzü ve geleneklerimizi çocuklarımıza aktarmalıyız. Aileler olarak çocuklarımızın eğitiminde ve yetişmesinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Özellikle çocuklarımızı sanal ve dijital bağımlılıktan uzak tutmalıyız." dedi.

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        İlahi dinletisi ve semazen gösterisinin ardından Prof. Dr. Mustafa Karataş, "Aileni ve Neslini Koru" konulu konferans verdi.

        Konferansa, Kaymakam Turan Bayram, İlçe Müftüsü Faruk Ana ve vatandaşlar katıldı.

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