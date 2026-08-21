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        Taşova'da polisten vatandaşlara "telefon dolandırıcılığı" uyarısı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, halk pazarında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtarak telefon dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Taşova'da polisten vatandaşlara "telefon dolandırıcılığı" uyarısı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, halk pazarında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtarak telefon dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulundu.

        Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde kurulan halk pazarında stant açtı.

        Pazardaki vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen polis ekipleri, kendilerini savcı, polis veya askeri personel olarak tanıtarak telefonla altın ve para talep eden kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi.

        Kamu görevlilerinin hiçbir şekilde vatandaşlardan para veya altın talebinde bulunamayacağını vurgulayan ekipler, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da en yakın polis merkezine başvurulması gerektiğini belirtti.

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        Ekipler tarafından dağıtılan broşürlerde ise şu uyarılara yer verildi:

        "Polis, asker, hakim, savcı sizden para veya altın istemez. Dolandırıcıların arka fonda telsiz sesleriyle sizi arayıp, 'Hesabınız ve kimlik bilgileriniz çalındı, hesabınızı dolandırıcılar ele geçirdi. Adınız veya banka hesabınız terör örgütüne karıştı' gibi senaryolar üreterek sizden para ve altın isteyenlere kesinlikle inanmayın. Bu durumlarda vatandaşlarımız hiç çekinmeden emniyet müdürlüğümüze başvurabilir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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