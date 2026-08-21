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        Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı'dan Amasya Valiliğine ziyaret

        ​​​​​​​Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı'dan Amasya Valiliğine ziyaret

        ​​​​​​​Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.

        Vali Bakan tarafından karşılanan Gezeravcı, valilik binasındaki Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan, Gezeravcı'nın Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Alper paşamız Merzifon Ana Jet Üssümüze atandı. Kendisi ülkemizin gururu olarak uzaya çıkan ilk astronot olarak kayıtlara geçti. Hava gücümüzün daha da etkili olduğu bir alana geldi. Kendisine yeni görevinde üstün başarılar diliyorum." dedi.

        Gezeravcı da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle terfi etmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından Merzifon 5. Ana Jet Üssü'ne atandığını hatırlattı.

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        Milli Uzay Programı kapsamındaki çalışmalara da değinen Gezeravcı, şunları kaydetti:

        "Devletimizin iradesiyle icra ettiğimiz Milli Uzay Programımızın 10 hedefinden biri olan Türk Astronot ve Bilim Misyonu'nu tamamladık. Bugüne kadar geçen süre içerisinde, kalan hedefler arasında yer alan insan kaynağının yetiştirilmesi ve uzay farkındalığı yönündeki çalışmalarımıza yoğunlaştık. Bu kapsamda 29 ay içerisinde 293 şehir değişimi ile 768 program icra edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar neticesinde atandığım Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde, devletimizin önümüze koyduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Devletimizin bize tebliğ ettiği her görevi eş güdüm ve uyum içerisinde yürütmeye devam edeceğiz."

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