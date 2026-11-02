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        Akdeniz Üniversitesinde organ bağışı farkındalığına yönelik etkinlikler düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalığı artırmak amacıyla yürüyüş ve bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Akdeniz Üniversitesinde organ bağışı farkındalığına yönelik etkinlikler düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalığı artırmak amacıyla yürüyüş ve bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve organ nakli gönüllüleri bir araya geldi.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret eden heyet, organ bağışına dikkati çeken pankartla fotoğraf çektirdi. Ziyaretin ardından Rektörlük binası önünden başlayan "Organ Bağışı Farkındalık Yürüyüşü"nde, kampüsteki öğrencilere organ bağışının önemini anlattı.

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        Etkinlikler kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blok'ta lise ve üniversite öğrencilerine yönelik organ bağışı bilgilendirme buluşması da düzenlendi. Programda öğrenciler, organ nakliyle yeniden sağlıklarına kavuşan hastalarla bir araya gelerek organ nakli süreci hakkında bilgi aldı.

        - Organ bağışı bilincinin artırılması hedefleniyor

        Etkinlikte konuşan Rektör Özkan, 3-9 Kasım'ın Organ Bağışı Haftası olduğunu belirterek, haftanın toplumda hak ettiği farkındalığa ulaşamadığını ifade etti.

        Organ bağışı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Özkan, yeterli bağışçı bulunamaması nedeniyle çok sayıda hastanın organ nakli beklediğini belirtti.

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        Toplumdaki bilgi eksikliği ve bazı toplumsal yaklaşımların organ bağışının önünde engel oluşturduğunu aktaran Özkan, kişinin organlarını bağışlamış olmasına rağmen yakınlarının onay vermemesi durumunda bağışın gerçekleşemediğini kaydetti.

        Özkan, yoğun bakım süreçlerinde hasta yakınlarına beyin ölümünün geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunun doğru ve anlaşılır şekilde anlatılmasının önemine dikkati çekti.

        - Gençlere organ bağışı çağrısı

        Akdeniz Üniversitesinin organ nakli alanındaki deneyimine değinen Özkan, üniversite bünyesindeki diyaliz merkezleri ve hastanelerde organ nakli bekleyen çok sayıda hasta bulunduğunu belirtti.

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        Kalp ve akciğer gibi hayati organların naklinin canlı veya kadavra bağışıyla mümkün olduğunu ifade eden Özkan, "Umuyorum ki organ nakli farkındalığı artar ve hiçbir zaman canlıya ihtiyaç duymadan kalp ve akciğer gibi organ nakillerini gerçekleştirebiliriz. Gençlerimize, geleceğin hekimlerine büyük görevler düşüyor. Bu bilinci hep birlikte büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik, organ nakliyle sağlığına kavuşan hastalar ve öğrencilerin katılımıyla çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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