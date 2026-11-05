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        Aksu'da uyuşturucu operasyonu

        Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada bin 414 adet sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Aksu'da uyuşturucu operasyonu

        Antalya’nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada bin 414 adet sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Aksu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde 1 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

        Aramalarda bin 414 adet sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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