Aksu'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada bin 414 adet sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Antalya’nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada bin 414 adet sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Aksu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde 1 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Aramalarda bin 414 adet sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
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