Yükümlülerin Akdeniz Üniversitesinde çalıştırılması için protokol imzalandı

Protokolün yükümlülerin çalışma hayatına katılmalarına, sorumluluk bilinci kazanmalarına ve topluma uyum sağlamalarına katkı sunacağını ifade eden Kocaman, çalışmanın önemine dikkati çekti.

Antalya Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, adaletin yalnızca yaptırım uygulamaktan ibaret olmadığını, bireylerin yeniden topluma kazandırılmasının da önemli olduğunu belirtti.

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