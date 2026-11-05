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        Yükümlülerin Akdeniz Üniversitesinde çalıştırılması için protokol imzalandı

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi arasında, yükümlülerin üniversite bünyesinde çalıştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Yükümlülerin Akdeniz Üniversitesinde çalıştırılması için protokol imzalandı

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi arasında, yükümlülerin üniversite bünyesinde çalıştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Antalya Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, adaletin yalnızca yaptırım uygulamaktan ibaret olmadığını, bireylerin yeniden topluma kazandırılmasının da önemli olduğunu belirtti.

        Protokolün yükümlülerin çalışma hayatına katılmalarına, sorumluluk bilinci kazanmalarına ve topluma uyum sağlamalarına katkı sunacağını ifade eden Kocaman, çalışmanın önemine dikkati çekti.

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        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da kurumlar arası işbirliğinin toplumsal fayda açısından önem taşıdığını belirterek, projenin yükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Kocaman ve Özkan, işbirliği protokolünü imzaladı.

        Protokol kapsamında yükümlülerin üniversite bünyesinde temizlik, bakım-onarım, çevre düzenlemesi ve genel idari hizmetler alanlarında çalıştırılması planlanıyor.

        Çalışmayla yükümlülerin iş alışkanlığı kazanmaları, toplumsal yaşama uyum sağlamaları ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

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