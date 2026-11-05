Antalya'da muhtarlara organ bağışının önemi anlatıldı

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesinde, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında muhtarlara organ bağışının önemi anlatıldı.

Üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasında muhtarların önemli rol üstlendiğini belirtti.

Muhtarların vatandaşlarla doğrudan iletişim kurduğunu ifade eden Özkan, "Gelişen teknoloji ile organ bağışı artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Önemli olan beyin ölümü gerçekleştiğinde ailelerin de bu bağış kararına engel olmamasıdır. Tek bir bağışla 8 kişiye can olmak mümkün." dedi.

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Özkan, beyin ölümü gerçekleşmeden organların alınmasının söz konusu olmadığına dikkati çekerek, nakil süreçlerinin tıbbi ve hukuki kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan da organ yetmezliği yaşayan hastalar için yapay organlar üretilene kadar tek çözümün nakil olduğunu belirtti.

Türkiye'de yılda yaklaşık 600 ila 2 bin beyin ölümü vakası tespit edildiğini, bunlardan yalnızca 300 kadarının organ bağışıyla sonuçlandığını anlatan Özkan, 85 milyonluk ülke için bu rakamların yetersiz olduğunu vurguladı.

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Organ bağışının yalnızca belirli haftalarda düzenlenen etkinliklerle artırılamayacağını dile getiren Özkan, toplumsal bilincin ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal de nakil süreçlerinin etik, hukuki ve bilimsel kurallar doğrultusunda yürütüldüğünü anlattı.

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, organ naklinin hayati önem taşıdığını belirterek, toplumun bu konuda doğru bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.