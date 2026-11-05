Antalya'da 15 günde aranan 585 kişi yakalandı

Antalya’da jandarma ekiplerince 21 Ekim4 Kasım 2026 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 585 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalananlar arasında 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin de olduğu bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda 21 Ekim4 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde, farklı suçlardan aranan toplam 585 kişi yakalandı.Yakalanan şahıslardan 9'unun 10 yıl ve üzeri, 39'unun 510 yıl arası, 149'unun ise 05 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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JASAT ekiplerinden 6 yakalama

Antalya, Kemer, Manavgat, Serik, Kumluca ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.Yakalanan şahıslardan İ.C.T.'nin kasten yaralama suçundan 10 yıl, R.P.'nin Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 16 yıl 4 ay, Ö.K.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Ayrıca F.D.'nin silahla birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma suçundan 15 yıl 6 ay 7 gün, M.S.'nin kasten yaralama suçundan 14 yıl 10 ay 15 gün, U.Ç.'nin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı bildirildi.

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Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.