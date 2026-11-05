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        COP31 öncesi genç iklim liderleri Antalya'da bir araya geldi

        Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde düzenlenen 21. İklim Değişikliği Çocuk ve Gençlik Konferansı (COY21), Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:04 Güncelleme:
        COP31 öncesi genç iklim liderleri Antalya'da bir araya geldi

        Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde düzenlenen 21. İklim Değişikliği Çocuk ve Gençlik Konferansı (COY21), Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğimiz, iklimimiz" temasıyla Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 CEO'su Fatma Varank, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, COP31 Gençlik Şampiyonu Sally Higgins ve farklı ülkelerden gençlik temsilcileri katıldı.

        Açılışta konuşan Varank, Antalya'nın küresel iklim diplomasisinin merkezi olacağı önemli bir sürece hazırlandığını belirtti.

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        Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının uluslararası iklim mücadelesinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade eden Varank, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

        COP31'in iklim kararlarının uygulamaya geçirilmesine odaklanacağını vurgulayan Varank, "COP31, kararların sahada uygulamaya geçirildiği 'Uygulama COP'u' olarak tarihe geçecek." dedi.

        Gençlerin iklim mücadelesindeki rolüne dikkati çeken Varank, konferansa katılan gençlerin yalnızca bir etkinlik için değil, dünyanın geleceğine katkı sunmak amacıyla bir araya geldiğini belirtti.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da iklim değişikliğinin sonuçlarıyla bugün yüzleşildiğini, bu nedenle somut adımların gecikmeden atılması gerektiğini ifade etti.

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        İklim değişikliğiyle mücadelede verilen sözlerin uygulamaya dönüştürülmesinin önemini vurgulayan Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası alanda örnek bir girişim olduğunu kaydetti.

        COP31 Gençlik Şampiyonu Sally Higgins ise gençlerin iklim politikalarında daha fazla temsil edilmesi ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        Konferans, farklı ülkelerden gençlerin katılacağı oturumlar ve bilgi paylaşımı etkinlikleriyle devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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