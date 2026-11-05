COP31 İcra Direktörü Fatma Varank: "Artık müzakerelerde alınan kararların sahada uygulamaya geçileceği günlere gelmiş bulunuyoruz" Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Artık sözlerimizi somut sonuçlara dönüştürmek zorundayız"

Dünyanın gözünün çevrileceği COP31 İklim Zirvesi öncesinde, farklı ülkelerden gelen geleceğin iklim liderleri Akdeniz Üniversitesinde buluştu. Küresel iklim mücadelesinin en önemli gençlik buluşmalarından biri olan 21. İklim Değişikliği Çocuk ve Gençlik Konferansı'na (COY21) ev sahipliği yapan Akdeniz Üniversitesi, dünyanın dört bir yanından gençlerin ortak geleceğe ilişkin mesajlarına sahne oldu. Gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Artık sözlerimizi somut sonuçlara dönüştürmek zorundayız." diyerek iklim mücadelesinde eylem çağrısında bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 İcra Direktörü Fatma Varank ise Türkiye'nin küresel iklim diplomasisinde üstlendiği role dikkat çekti.

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Antalya'da 920 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde, dünyanın dört bir yanından genç iklim liderleri Akdeniz Üniversitesinde buluştu. COP31'in hemen öncesinde düzenlenen en önemli uluslararası gençlik organizasyonlarından biri olan 21. İklim Değişikliği Çocuk ve Gençlik Konferansı (COY21), "Geleceğimiz, İklimimiz" temasıyla başladı. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki açılış programında, iklim krizine karşı küresel iş birliği ve gençlerin karar alma süreçlerindeki rolü öne çıktı. Konferansın açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 İcra Direktörü Fatma Varank, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, COP31 Gençlik Şampiyonu Sally Higgins, COY21 gençlik liderleri ve farklı ülkelerden çok sayıda genç katıldı.

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) resmî çocuk ve gençlik temsilci grubu YOUNGO öncülüğünde gerçekleştirilen COY21, gençlerin iklim politikalarına doğrudan katkıda bulunmasına ve küresel ölçekte ortak bir ses oluşturmasına imkân sağlıyor. 57 Kasım tarihlerinde düzenlenen konferans, COP31 öncesinde gençlerin taleplerini, çözüm önerilerini ve gelecek vizyonlarını uluslararası gündeme taşıyan önemli bir platform niteliği taşıyor.

"Kaybettiğimiz değerleri geri getirebilir miyiz"

Konuşmasına Antalya'nın binlerce yıllık tarihi ve eşsiz doğal güzelliklerinden örnekler vererek başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, iklim değişikliğinin yalnızca gelecekte karşılaşılabilecek bir tehlike değil, insanlığın bugün yaşadığı ve sonuçlarıyla yüzleştiği bir gerçek olduğunu vurguladı. Antalya'nın geçmişte sahip olduğu ancak günümüze ulaşamayan doğal değerlerini hatırlatan Rektör Özkan, gençlere çarpıcı sorular yöneltti: "Kaybettiğimiz o şelalelerin sesini yeniden duyabilir miyiz? Yedi yüz yıl önceki o kayısının tadını bir seyahatnamenin sayfalarından alabilir miyiz? Alamayız. Çünkü bir meyvenin tadını kelimelerle, bir şelalenin sesini eski fotoğraflarla yaşatamayız. Ama bugün hâlâ sahip olduğumuz değerler var."

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Antalya'nın tarihi mirası, biyolojik çeşitliliği ve doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine işaret eden Rektör Özkan, iklim değişikliğiyle mücadelede zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Artık sözlerimizi somut sonuçlara dönüştürmek zorundayız"

İklim krizinin en ağır etkilerinin hissedildiği bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yaşanan değişimlere dikkat çeken Rektör Özkan, küresel iklim müzakerelerinde verilen taahhütlerin uygulamaya geçirilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Dünyanın artık yalnızca hedeflerin ve taahhütlerin konuşulduğu bir süreçle yetinemeyeceğini vurgulayan Rektör Özkan, "Yıllardır iklim değişikliğini konuşuyor, hedefler belirliyor, sözler veriyoruz. Bunların hepsi çok önemli. Ama artık sözlerimizi somut sonuçlara dönüştürmek zorundayız. Çünkü güven, yalnızca verilen sözlerle değil, o sözlerin tutulmasıyla güçlenir." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara da değinen Rektör Özkan, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası alanda ilham veren önemli bir girişim olduğunu kaydetti.

"Akdeniz Üniversitesi enerjisini güneşten karşılamaya hazırlanıyor"

Akdeniz Üniversitesinin iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca bilimsel çalışmalarla değil, somut yatırımlarla da sorumluluk üstlendiğini belirten Rektör Özkan, üniversitenin sürdürülebilir kampüs hedeflerini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Üniversitenin enerji dönüşümünde önemli bir adım attığını ifade eden Rektör Özkan, "Hayata geçirmekte olduğumuz 50 megavatlık Güneş Enerjisi Santrali projemiz tamamlandığında, üniversitemizin elektrik ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyoruz. Tarım teknolojilerinden enerji verimliliğine, çevre dostu uygulamalardan sürdürülebilir kampüs çalışmalarına kadar pek çok alanda çözüm üretmeye gayret ediyoruz." dedi.

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Geleceğin liderlerine çağrı: Değişimin öncüsü olun

Konuşmasının sonunda farklı ülkelerden gelen gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin yalnızca geleceğin karar vericileri değil, bugünün değişim öncüleri olduğunu vurguladı. Gençlerin enerjisinin, cesaretinin ve ortak hareket etme gücünün iklim mücadelesine yön vereceğine inandığını belirten Rektör Özkan, şu çağrıda bulundu:

"Kendi şehirlerinizde, üniversitelerinizde ve toplumlarınızda değişimin öncüsü olun. Çünkü dünyanın ihtiyacı olan şey yalnızca iklim krizinin farkında olan insanlar değil, bu farkındalığı eyleme dönüştüren insanlardır. Ben geleceğe umutla bakıyorum. Çünkü sizlerin cesaretine, hayallerine ve başarabileceklerinize bütün kalbimle inanıyorum."

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"Alınan kararların sahada uygulamaya geçileceği günlere gelmiş bulunuyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 İcra Direktörü Fatma Varank ise Antalya'nın küresel iklim diplomasisinin merkezi olacağı tarihi bir sürece hazırlandığını söyledi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'in uluslararası iklim mücadelesinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurgulayan Varank, Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü olma misyonuna dikkat çekti.

Varank, "Biz bir köprü olacağız dedik. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında, doğu ile batı, güney ile kuzey arasında köprü kuracağız dedik. Türkiye'nin bu köprüyü kuracağı konusunda bütün ülkelerin en ufak bir kaygısı olmadı. Artık müzakerelerde alınan kararların sahada uygulamaya geçileceği günlere gelmiş bulunuyoruz. Bugün bunlara başlayacağız, bu kararlar alınacak ve alınan kararların uygulanmasına dair eylem ajandasında ortaya koyduğumuz hedefleri de tutturmak için gereken gayreti hep birlikte göstereceğiz. Türkiye olarak buna çok önem verdik" dedi. Paris İklim Anlaşması'nın ikinci 10 yıllık dönemine girildiğini hatırlatan Varank, 2035 yılına yönelik iklim hedeflerine ve emisyon azaltımı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"Karşımda dünyanın geleceğine yön vermeye gelmiş gençler var"

Gençlerin iklim mücadelesinde üstleneceği sorumluluğa özel önem verdiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Varank, Akdeniz Üniversitesinde bir araya gelen uluslararası gençlik temsilcilerine seslendi. Varank, "Akdeniz Üniversitesinin bu güzel salonunda sizlerle birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum. Karşımda yalnızca bir konferansa katılmak için gelmiş gençler yok. Dünyanın geleceğine yön vermek üzere, iklim eylemine ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dur demek için gelmiş gençler var. Bu çok kıymetli." ifadelerini kullandı. 2035 yılına kadar başta gençler olmak üzere tüm toplumlarda bilimsel temelli iklim farkındalığının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyleyen Varank, gençlerin yalnızca konferanslara katılan kişiler değil, alınan kararların uygulayıcıları ve takipçileri olması gerektiğini vurguladı.

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Türkiye'nin iklim elçilerinin COP31 kapsamında oluşturulacak Mavi Bölge (Blue Zone) ve Yeşil Bölge (Green Zone) alanlarında aktif rol üstleneceklerini belirten Varank, gençlerin küresel iklim gündeminin şekillenmesine doğrudan katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Dünyanın genç iklim liderleri Antalya'dan sesleniyor

COP31 Gençlik Şampiyonu Sally Higgins ve farklı ülkelerden gelen COY21 gençlik liderleri de açılışta yaptıkları konuşmalarda, gençlerin iklim politikalarında daha güçlü temsil edilmesi ve uluslararası dayanışmanın artırılması gerektiğini vurguladı.

Farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gençleri aynı amaç etrafında buluşturan COY21'de, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı ve küresel iş birliği konuları ele alınıyor. COP31 öncesinde dünya gençliğinin ortak geleceğe ilişkin mesajlarının yükseldiği Akdeniz Üniversitesindeki açılış programı, konuşmacılara çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Konferans, gençlik temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek oturumlar ve bilgi paylaşımı etkinlikleriyle iki gün devam edecek.