Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya turizmi yeni sezona pazar çeşitliliği avantajıyla hazırlanıyor

        Alanya turizmi yeni sezona pazar çeşitliliği avantajıyla hazırlanıyor

        MUSTAFA KURT - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya başta olmak üzere farklı ülkelerden turist ağırlayan Alanya'nın sahip olduğu pazar çeşitliliğiyle turizmde güçlü bir destinasyon olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Alanya turizmi yeni sezona pazar çeşitliliği avantajıyla hazırlanıyor

        MUSTAFA KURT - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya başta olmak üzere farklı ülkelerden turist ağırlayan Alanya'nın sahip olduğu pazar çeşitliliğiyle turizmde güçlü bir destinasyon olduğunu belirtti.

        Özcan, AA muhabirine, haziran sonu ve temmuz başından itibaren sektörün toparlandığını söyledi.

        Tesislerde doluluk oranlarının yükseldiğini belirten Özcan, "Çok şükür kazasız belasız bir sezonun sonuna geldik. Ekim ayında maalesef hava muhalefeti biraz şartları zorladı ve beklentimizin biraz altında kaldı. Artık kışın eksikliklerimizi giderip önümüzdeki sezona hazırlıklarımızı yapacağız." dedi.

        REKLAM

        - Turizmde farklı alanlar öne çıkıyor

        Alanya'nın yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Özcan, sağlık, spor, tarih ve kültür turizminde de gelişme yaşandığını kaydetti.

        Özcan, sağlık turizminde İstanbul ve Antalya'nın ardından Alanya'nın da öne çıkmaya başladığını belirterek, diş tedavisi, botoks ve saç ekimi gibi uygulamaların bölgeye olan ilgiyi artırdığını söyledi.

        Syedra Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının da turizme katkı sağlayacağını ifade eden Özcan, antik kentin gün yüzüne çıkarılmasıyla bölgenin kültür turizmi potansiyelinin güçleneceğini dile getirdi.

        Özcan, sezon genelinde ortalama doluluk oranının yüzde 70 civarında gerçekleştiğini tahmin ettiklerini bildirdi.

        REKLAM

        Turizmde yatak kapasitesinden çok hizmet kalitesinin önem taşıdığına dikkati çeken Özcan, yatırımcıların yeni otel yapmak yerine mevcut tesisleri yenileyerek kaliteyi yükseltmesinin daha yararlı olacağını belirtti.

        - Pazar çeşitliliği en büyük artılarımızdan biri

        Alanya'nın başlıca turist kaynaklarının Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olduğunu kaydeden Özcan, farklı pazarlardan ziyaretçi ağırlamanın bölgeyi krizlere karşı daha dayanıklı hale getirdiğini söyledi.

        Özcan, "Alanya'nın turist potansiyelini Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oluşturuyor. Bu da bizim ne kadar güzel bir mozaiğe sahip olduğumuzu gösteriyor. Bazı bölgeler sadece İngiliz, Rus ya da Alman pazarına hitap ediyor. Bizim pazar çeşitliliğini yakalamamız krizlerden çok daha az etkilenmemizi sağlıyor. Bu durum en büyük artılarımızdan biri oldu." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Alanya'da bu yıl turizmden 5-6 milyar dolar gelir elde edilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Özcan, 2027 sezonuna ilişkin beklentilerin pozitif olduğunu anlattı.

        Gelecek yıl turist sayısının 2026'nın altında kalmasını beklemediğini belirten Özcan, yılbaşından sonra rezervasyonların şekillenmesini beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti
        Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Antalya'da konut mağdurlarının sayısı arttı, iki mükerrer satış iddiası ort...
        Antalya'da konut mağdurlarının sayısı arttı, iki mükerrer satış iddiası ort...
        Atatürk'ün Amerikan halkına hitabında ilk kez yayımlanan Fransızca diyalog
        Atatürk'ün Amerikan halkına hitabında ilk kez yayımlanan Fransızca diyalog
        ANTGİAD Anıtkabir'de
        ANTGİAD Anıtkabir'de
        Alanya'da 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı
        Alanya'da 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı
        Kaleiçi'nde sanatla çevresel dönüşüm çağrısı
        Kaleiçi'nde sanatla çevresel dönüşüm çağrısı
        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı