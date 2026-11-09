Kaleiçi'nde sanatla çevresel dönüşüm çağrısı

Muratpaşa Belediyesi'nin COP31 kapsamında hayata geçirdiği COP TOWN etkinlikleri, 1120 Kasım 2026 tarihleri arasında Kaleiçi'ni çevre ve sürdürülebilirlik temalı sergilere ev sahipliği yapan bir sanat alanına dönüştürecek. "Akdeniz Değişirse, İnsan Değişir" yaklaşımıyla düzenlenen sergilerde iklim krizi, tüketim alışkanlıkları, atık dönüşümü, deniz kirliliği ve kültürel miras sanatın farklı disiplinleriyle ele alınacak.

Dr. Öğr. Üyesi Enver Güner küratörlüğünde 11 sanatçının katılımıyla hazırlanan "Akdeniz Değişirse" sergisi, iklim krizinin kentler ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine odaklanacak. Karatay Medresesi'ndeki Bergüm Berber küratörlüğündeki "Dönüşen Umut" sergisi ise 11 sanatçının terk edilmiş nesnelere kazandırdığı yeni anlamları sanatseverlerle buluşturacak. Uluslararası Kültür Sanat Göç ve Uyum Derneği koordinasyonundaki sergi, geri dönüşümün sürdürülebilir gelecek açısından önemini vurgulayacak.

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Varuna Gezgin'de Sevda Kesim'in "Zamanın Kıyısındaki Ütopya" sergisi, deniz kabukları üzerinden insanın doğayla kurduğu ilişkiyi sorgulayacak. Bağımsız Sanat Hareketi'nin "Antalya'nın Havaları, Havasından Geçilmez Tavaları" çalışmasında kullanım ömrünü tamamlayan mutfak tavaları sanatsal yüzeylere dönüşürken, Semra Erkal'ın "Apati Üçlüsü" sergisi plastik atıklardan üretilen heykellerle çevre kirliliğine karşı duyarsızlığı eleştirecek. Hüseyin Köse ve Nazan Uzungül Köse'nin "Doğaya Bakış" sergisi ise ahşap, metal ve taş gibi atıl malzemeleri yeniden yorumlayacak.

Geçmişten geleceğe çevre mesajı

Kültürel miras ve doğa ilişkisini odağına alan çalışmalar da COP TOWN kapsamında yer alacak. Arif Durukan'ın "Likya, Işık Ülkesinin Zamansız Yüzleri" sergisi, yalnızca Antalya'nın yerel Limra taşını kullanarak karbon ayak izini sıfırlamayı hedefleyecek. Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde Özgül Kahraman'ın "Sessiz Temas" sergisi insanın ekosistem üzerindeki etkisini parmak izi metaforuyla anlatırken, Üç Kapılar'da Serkan Türk'ün "Nesneler, Özneler" video art çalışması atık kavramını sorgulayacak.

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Sevda Kesim küratörlüğünde Bağımsız Sanat Hareketi sanatçılarının hazırladığı "Terra, Toprağın Hafızası" sergisi çamur, kil ve kök boyalarla insanın toprakla kurduğu sanatsal bağı yeniden gündeme taşıyacak.

Eda Şarman'ın "Yar" adlı kişisel sergisi ise 1428 Kasım tarihleri arasında Are Projects'te ziyaret edilebilecek.

Öğr. Gör. Mine Aydoğan'ın "St. Nicholas: 1997'den 2026'ya" sergisi, 29 yıl önce ipek üzerine batik tekniğiyle hazırladığı Demre ile özdeşleşen St. Nicholas ve barış güvercinleri temalı eserlerini yeniden sanatseverlerle buluşturacak. Bağımsız Sanat Hareketi'nin minik sanatçılarının "Akdeniz'de Olmak" sergisi ise iyi ve kötü karşılaştırması üzerinden iklim krizi ve çevre kirliliğine dikkat çekecek.