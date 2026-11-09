Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kaleiçi'nde sanatla çevresel dönüşüm çağrısı

        Kaleiçi'nde sanatla çevresel dönüşüm çağrısı

        Muratpaşa Belediyesi'nin COP31 kapsamında hayata geçirdiği COP TOWN etkinlikleri, 1120 Kasım 2026 tarihleri arasında Kaleiçi'ni çevre ve sürdürülebilirlik temalı sergilere ev sahipliği yapan bir sanat alanına dönüştürecek. "Akdeniz Değişirse, İnsan Değişir" yaklaşımıyla düzenlenen sergilerde iklim krizi, tüketim alışkanlıkları, atık dönüşümü, deniz kirliliği ve kültürel miras sanatın farklı disiplinleriyle ele alınacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Kaleiçi'nde sanatla çevresel dönüşüm çağrısı

        Muratpaşa Belediyesi'nin COP31 kapsamında hayata geçirdiği COP TOWN etkinlikleri, 1120 Kasım 2026 tarihleri arasında Kaleiçi'ni çevre ve sürdürülebilirlik temalı sergilere ev sahipliği yapan bir sanat alanına dönüştürecek. "Akdeniz Değişirse, İnsan Değişir" yaklaşımıyla düzenlenen sergilerde iklim krizi, tüketim alışkanlıkları, atık dönüşümü, deniz kirliliği ve kültürel miras sanatın farklı disiplinleriyle ele alınacak.

        Dr. Öğr. Üyesi Enver Güner küratörlüğünde 11 sanatçının katılımıyla hazırlanan "Akdeniz Değişirse" sergisi, iklim krizinin kentler ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine odaklanacak. Karatay Medresesi'ndeki Bergüm Berber küratörlüğündeki "Dönüşen Umut" sergisi ise 11 sanatçının terk edilmiş nesnelere kazandırdığı yeni anlamları sanatseverlerle buluşturacak. Uluslararası Kültür Sanat Göç ve Uyum Derneği koordinasyonundaki sergi, geri dönüşümün sürdürülebilir gelecek açısından önemini vurgulayacak.

        REKLAM

        Varuna Gezgin'de Sevda Kesim'in "Zamanın Kıyısındaki Ütopya" sergisi, deniz kabukları üzerinden insanın doğayla kurduğu ilişkiyi sorgulayacak. Bağımsız Sanat Hareketi'nin "Antalya'nın Havaları, Havasından Geçilmez Tavaları" çalışmasında kullanım ömrünü tamamlayan mutfak tavaları sanatsal yüzeylere dönüşürken, Semra Erkal'ın "Apati Üçlüsü" sergisi plastik atıklardan üretilen heykellerle çevre kirliliğine karşı duyarsızlığı eleştirecek. Hüseyin Köse ve Nazan Uzungül Köse'nin "Doğaya Bakış" sergisi ise ahşap, metal ve taş gibi atıl malzemeleri yeniden yorumlayacak.

        Geçmişten geleceğe çevre mesajı

        Kültürel miras ve doğa ilişkisini odağına alan çalışmalar da COP TOWN kapsamında yer alacak. Arif Durukan'ın "Likya, Işık Ülkesinin Zamansız Yüzleri" sergisi, yalnızca Antalya'nın yerel Limra taşını kullanarak karbon ayak izini sıfırlamayı hedefleyecek. Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde Özgül Kahraman'ın "Sessiz Temas" sergisi insanın ekosistem üzerindeki etkisini parmak izi metaforuyla anlatırken, Üç Kapılar'da Serkan Türk'ün "Nesneler, Özneler" video art çalışması atık kavramını sorgulayacak.

        REKLAM

        Sevda Kesim küratörlüğünde Bağımsız Sanat Hareketi sanatçılarının hazırladığı "Terra, Toprağın Hafızası" sergisi çamur, kil ve kök boyalarla insanın toprakla kurduğu sanatsal bağı yeniden gündeme taşıyacak.

        Eda Şarman'ın "Yar" adlı kişisel sergisi ise 1428 Kasım tarihleri arasında Are Projects'te ziyaret edilebilecek.

        Öğr. Gör. Mine Aydoğan'ın "St. Nicholas: 1997'den 2026'ya" sergisi, 29 yıl önce ipek üzerine batik tekniğiyle hazırladığı Demre ile özdeşleşen St. Nicholas ve barış güvercinleri temalı eserlerini yeniden sanatseverlerle buluşturacak. Bağımsız Sanat Hareketi'nin minik sanatçılarının "Akdeniz'de Olmak" sergisi ise iyi ve kötü karşılaştırması üzerinden iklim krizi ve çevre kirliliğine dikkat çekecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        COP31'in zirve alanında ilk gün hareketlilik yaşanıyor
        COP31'in zirve alanında ilk gün hareketlilik yaşanıyor
        Yeni trend "Sessiz estetik" ile doğal ve fark edilmeyen sonuçlar
        Yeni trend "Sessiz estetik" ile doğal ve fark edilmeyen sonuçlar
        Kepez 'den 112 personeline afet ve acil durum eğitimi
        Kepez 'den 112 personeline afet ve acil durum eğitimi
        7 yıl diyalize girdi, böbrek nakliyle yeniden çiftçiliğe döndü
        7 yıl diyalize girdi, böbrek nakliyle yeniden çiftçiliğe döndü