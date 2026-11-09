Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 09.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeşildere Mahallesi'nde 1176 Sokak'ta kiracı Ş.I'nın yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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