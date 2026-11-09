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        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yeşildere Mahallesi'nde 1176 Sokak'ta kiracı Ş.I'nın yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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