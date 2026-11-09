Kepez 'den 112 personeline afet ve acil durum eğitimi

Kepez Belediyesi, afetlere hazırlık ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeline 3 gün boyunca afet farkındalık, temel ilk yardım ve temel yangın eğitimi verdi. Eğitimler, uygulamalı tatbikatlarla tamamlandı.

Kepez Belediyesi, afet ve acil durumlara karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim çalışmaları kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nce 3 gün süren eğitim programında 112 Acil Çağrı Merkezi personeline afet farkındalık eğitimi, temel ilk yardım eğitimi ve temel yangın eğitimi verildi. Eğitimlerde, afet ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri, ilk müdahalenin önemi, yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve tahliye süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

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Eğitimler uygulamalı tatbikatla desteklendi

Teorik eğitimlerin yanı sıra personelin öğrendiklerini uygulamaya aktarabilmesi amacıyla açık alanda tatbikatlar düzenlendi. Haberli ve öğretici nitelikte gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatında, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Personel, yangın söndürme cihazlarıyla kontrollü şekilde söndürme çalışması gerçekleştirdi. Program kapsamında ayrıca yangın tahliye tatbikatı ve deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikatlarla muhtemel afet ve acil durumlarda personelin hızlı, güvenli ve koordineli hareket etme becerisinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitimlerde afet sonrasında güvenli alanlara ulaşmanın ve belirlenen toplanma alanlarının önemine de dikkat çekildi. Personelin tahliye sürecinde izlenecek yollar, güvenli toplanma ve koordinasyon konularında bilinçlenmesi sağlandı.