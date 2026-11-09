Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kepez 'den 112 personeline afet ve acil durum eğitimi

        Kepez 'den 112 personeline afet ve acil durum eğitimi

        Kepez Belediyesi, afetlere hazırlık ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeline 3 gün boyunca afet farkındalık, temel ilk yardım ve temel yangın eğitimi verdi. Eğitimler, uygulamalı tatbikatlarla tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Kepez 'den 112 personeline afet ve acil durum eğitimi

        Kepez Belediyesi, afetlere hazırlık ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeline 3 gün boyunca afet farkındalık, temel ilk yardım ve temel yangın eğitimi verdi. Eğitimler, uygulamalı tatbikatlarla tamamlandı.

        Kepez Belediyesi, afet ve acil durumlara karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim çalışmaları kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nce 3 gün süren eğitim programında 112 Acil Çağrı Merkezi personeline afet farkındalık eğitimi, temel ilk yardım eğitimi ve temel yangın eğitimi verildi. Eğitimlerde, afet ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri, ilk müdahalenin önemi, yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve tahliye süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

        REKLAM

        Eğitimler uygulamalı tatbikatla desteklendi

        Teorik eğitimlerin yanı sıra personelin öğrendiklerini uygulamaya aktarabilmesi amacıyla açık alanda tatbikatlar düzenlendi. Haberli ve öğretici nitelikte gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatında, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Personel, yangın söndürme cihazlarıyla kontrollü şekilde söndürme çalışması gerçekleştirdi. Program kapsamında ayrıca yangın tahliye tatbikatı ve deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikatlarla muhtemel afet ve acil durumlarda personelin hızlı, güvenli ve koordineli hareket etme becerisinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitimlerde afet sonrasında güvenli alanlara ulaşmanın ve belirlenen toplanma alanlarının önemine de dikkat çekildi. Personelin tahliye sürecinde izlenecek yollar, güvenli toplanma ve koordinasyon konularında bilinçlenmesi sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        7 yıl diyalize girdi, böbrek nakliyle yeniden çiftçiliğe döndü
        7 yıl diyalize girdi, böbrek nakliyle yeniden çiftçiliğe döndü
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı
        COP31'e 6 kıtadan 102 lider katılıyor BM, AB, Dünya Bankası ve İslam İşbirl...
        COP31'e 6 kıtadan 102 lider katılıyor BM, AB, Dünya Bankası ve İslam İşbirl...
        Alev alev yanan motosikletten geriye demir yığını kaldı
        Alev alev yanan motosikletten geriye demir yığını kaldı
        Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından
        Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından
        Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından
        Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından