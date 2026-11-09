Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "yağma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan C.Ş. ile "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan Ö.D'yi Konaklı Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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