Alanya'da 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 'yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. ile 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan Ö.D.‘nin Konaklı Mahallesi'nde bulunduğu adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 2 hükümlü yakalandı.

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