Alanya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Giriş: 31.08.2026 - 13:28 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Konaklı Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katında kalıp malzemelerini taşıyan Yavuz Özbek (45), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Özbek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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