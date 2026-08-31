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        Alanya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Alanya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

        Konaklı Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katında kalıp malzemelerini taşıyan Yavuz Özbek (45), dengesini kaybederek düştü.

        Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Özbek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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