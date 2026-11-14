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        Alanya'da Rus uyruklu çift müslüman oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve uzun yıllar antropolog olarak görev yapan Rusya uyruklu Svetlana Kıseleva ile eşi Valerıı Karelov, İslam dinini seçerek müslüman oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Alanya'da Rus uyruklu çift müslüman oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve uzun yıllar antropolog olarak görev yapan Rusya uyruklu Svetlana Kıseleva ile eşi Valerıı Karelov, İslam dinini seçerek müslüman oldu.

        Alanya Müftülüğü'ne başvurarak İslam dinini seçmek istediklerini belirten Svetlana Kıseleva ve eşi Valerıı Karelov için ihtida merasimi düzenlendi. Alanya Müftülüğü binasında gerçekleştirilen merasime Alanya Müftüsü Mehmet Seven katıldı. Merasimde kelimei şehadet getiren çift, Müslüman oldu. İslam dinini tercih etme sürecine ilişkin duygularını paylaşan Svetlana Kıseleva, uzun yıllar antropolog olarak edindiği mesleki tecrübelerin ve yaptığı araştırmaların İslam dinini tanımasında önemli rol oynadığını belirtti. İslam'ı araştırdıkça hakikate dair daha derin bir anlayış kazandığını ifade eden Kıseleva, eşiyle birlikte bu kararı almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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        Kur'anı Kerim hediye edildi

        Merasimde Müftü Mehmet Seven, İslam dininin inanç esasları ve Müslüman olmanın anlamı hakkında çifte bilgi verdi. Kur'anı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarla program devam etti. Merasimin sonunda Müftü Seven tarafından Svetlana Kıseleva ve Valerıı Karelov'a Kur'anı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

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