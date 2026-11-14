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        Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu aynı aileden 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu aynı aileden 2 kişi yaralandı.

        D-400 kara yolu Çolaklı Mahallesi'nde Bilal Boz (39) idaresindeki 07 YRU 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

        Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Boz (36) ve Ali Mirza Boz (7) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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