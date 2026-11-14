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        Balıkesir Büyükşehir'in Deniz Restorasyonu modeli COP31'de ilgi gördü

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi COP31'de Marmara ve Ege Denizlerinde yürüttüğü "Hayalet Ağlar ve Mikroplastiklerle Mücadele" projesini uluslararası kamuoyuna tanıttı. Mavi Bölge'de düzenlenen oturumda Balıkesir'in veriye dayalı kıyı restorasyonu modeli büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Balıkesir Büyükşehir'in Deniz Restorasyonu modeli COP31'de ilgi gördü

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi COP31’de Marmara ve Ege Denizlerinde yürüttüğü "Hayalet Ağlar ve Mikroplastiklerle Mücadele" projesini uluslararası kamuoyuna tanıttı. Mavi Bölge’de düzenlenen oturumda Balıkesir’in veriye dayalı kıyı restorasyonu modeli büyük ilgi gördü.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, küresel iklim eyleminin kalbi sayılan Mavi Bölge’de (Blue Zone) yer alan Türkiye Okyanus ve Denizler Pavilyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öncü çevre projesine ev sahipliği yaptı. "Hayalet Ağlar ve Denizlerdeki Mikroplastiklerle Mücadele: Marmara ve Ege Denizlerinde Bilim Destekli Kıyı Restorasyonu" başlıklı oturum, iki denize kıyısı bulunan Balıkesir’in deniz ekosistemini koruma vizyonunu dünyaya taşıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Dr. Cihan T. Çağıl’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. Alkan Öztekin, Balıkesir Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burcu Güngör Cabbar ve M. Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü Merve Ağca panelist olarak katıldı.

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        Deniz Ekosisteminin korunması stratejik öncelik

        Oturumda Balıkesir’in deniz restorasyonu çalışmalarını farklı boyutlarıyla ele alan konuşmacılar, bilimsel veri ile yerel yönetim iradesinin sahadaki somut yansımalarına dikkat çekti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, kentin iklim eylem planları, Mavi Bayraklı plajları ve entegre atık yönetimi yatırımları çerçevesinde deniz ekosisteminin korunmasının stratejik bir öncelik olduğunu vurguladı. Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Alkan Öztekin, deniz tabanında sessiz bir tehdide dönüşen hayalet ağların ve mikroplastik kirliliğinin bilimsel metotlarla nasıl tespit edildiğini ve su altından çıkarılma süreçlerini saha verileriyle aktardı. Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Güngör Cabbar ise gerçekleştirilen temizlik müdahalelerinin su altı biyoçeşitliliği üzerindeki iyileştirici etkilerini değerlendirirken, mücadelenin kalıcı olması için toplumda deniz okuryazarlığının yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi. M. Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü Merve Ağca da Marmara Denizi’nin korunmasında kurumlar arası iş birliğinin kritik rolüne değinerek, yerel yönetimlerin bu tür ekolojik restorasyon projelerini büyütebilmesi için uluslararası iklim finansmanına doğrudan erişimin hayati önem taşıdığını ifade etti.

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        Akdeniz çanağına örnek model

        Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcıların da yoğun ilgisini çeken oturumda denizden çıkarılan atıkların karadaki geri dönüşüm ve bertaraf süreçleri de paylaşıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bilimsel veriye dayalı bu entegre kıyı restorasyonu modelinin, başta Akdeniz çanağı olmak üzere tüm kıyı kentleri için uygulanabilir bir örnek teşkil ettiği vurgulandı.

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