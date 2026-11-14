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        COP31'de 6'ncı günün teması çocuk, gençlik ve eğitim

        ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) 6'ncı günün teması 'Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler' oldu. Dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik mesajlarının ardından bugün bakanların katılımıyla çocukların geleceği, iklim eğitimi, yeşil beceriler ve gençlerin iklim mücadelesindeki rolü ele alınacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:23 Güncelleme:
        COP31'de 6'ncı günün teması çocuk, gençlik ve eğitim

        ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) 6'ncı günün teması 'Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler' oldu. Dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik mesajlarının ardından bugün bakanların katılımıyla çocukların geleceği, iklim eğitimi, yeşil beceriler ve gençlerin iklim mücadelesindeki rolü ele alınacak.

        Antalya'da 9- 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31, dünya liderlerini, bakanları, uluslararası kuruluşların yöneticilerini, bilim insanlarını, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiriyor. Zirvenin ilk 5 gününde iklim değişikliğiyle mücadele, küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, sıfır atık, iklim finansmanı, ticaret ve şehirlerin iklim krizine dayanıklılığı konuları öne çıktı. 11- 12 Kasım'da gerçekleştirilen Dünya Liderler Zirvesi'nde ülkelerin iklim hedefleri, finansman ihtiyaçları ve uluslararası iş birlikleri ele alındı.

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        ÇOCUKLARIN GÜNÜ

        COP31'in 6'ncı günü olan 14 Kasım Cumartesi, 'Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler' temasına ayrıldı. Gün boyunca düzenlenecek toplantılarda iklim değişikliğinin çocukların geleceğine etkileri, eğitim sistemlerinin yeşil dönüşümü, iklim okuryazarlığı, gençlerin karar alma süreçlerine katılımı ve geleceğin yeşil meslekleri değerlendirilecek. Bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, çocukların ve gençlerin iklim eylemindeki rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını paylaşacak.

        EĞİTİM ZİRVESİ

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saat 10.30'da COP31 Mavi Bölge'deki Perge Salonu'nda UNESCO iş birliğiyle düzenlenecek yeşil eğitim konulu üst düzey bakanlar açılış oturumuna katılacak. Bakan Tekin, saat 13.00'te Uzungöl Salonu'nda OECD iş birliğiyle gerçekleştirilecek yeşil eğitimde deneyim paylaşımı ve iş birliği toplantısında yer alacak. Toplantılarda iklim dostu okullar, öğretmenlerin iklim eğitimi konusunda yetiştirilmesi, iklim okuryazarlığı ve eğitim sistemlerinin yeşil dönüşümü ele alınacak.

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        ÇOCUKLARIN HAKLARI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, saat 12.30'da Mavi Bölge'deki Özel Etkinlik Salonu 4'te düzenlenecek 'Gelecek Kuşakların Hakları: COP31'de Çocukların İklim Liderleri Olarak Güçlendirilmesi' etkinliğine katılacak. Bakan Göktaş, saat 15.00'te Azerbaycan Pavilyonu'nda gerçekleştirilecek 'Kadınlar ve İklim Yatırımları: Türk Dünyasındaki Kadın Liderlerin İklim Eylemine Katkılarının Güçlendirilmesi' toplantısında da yer alacak.

        KURUM BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saat 13.00'te Mavi Bölge'deki Mevlana Basın Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Kurum'un COP31'in ilk 5 günündeki gelişmeler ve devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Bakan Kurum, saat 15.30'da Yeşil Bölge'de gerçekleştirilecek İklim Okulu Açılış Töreni'ne katılacak.

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        İKLİM OKULU

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de saat 15.00'te Yeşil Bölge'de Türkiye İklim Okulu açılışı ile Maarif İklim Ideathonu ve COP31 Uluslararası Öğrenci Münazara Yarışması ödül törenlerine katılacak. İklim Okulu'nda çocukların ve gençlerin iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesi, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        GENÇLERİN ROLÜ

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, saat 16.00'da COP31 Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu Salon 2'de düzenlenecek 'Ziraat ve Gençler' konulu panele katılacak. Panelde gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü ele alınacak.

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        SANAT VE İKLİM

        COP31 Yeşil Bölge'deki kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sanatçı Hülya Koçyiğit de iklim ve çevre temalı söyleşiye katılacak. Nurol Holding Kongre Merkezi Gazze Salonu'nda saat 15.50'de 'Susuz Yaz' filminin gösterimi yapılacak. Saat 17.30'da ise Aslıhan Saraçoğlu'nun moderatörlüğünde Hülya Koçyiğit'in katılımıyla 'Dünya Ortak Evimiz' söyleşisi gerçekleştirilecek.

        SIRADAKİ TEMALAR

        COP31'de 15 Kasım'da 'Antalya'da Bir Nefes', 16 Kasım'da 'Sanayi, Bilim ve Teknoloji', 17 Kasım'da 'Okyanus, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı- Rio Sinerjisi', 18 Kasım'da 'İnsani ve Sosyal Kalkınma', 19 Kasım'da 'İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi' temaları ele alınacak. Zirvenin son günü olan 20 Kasım'da ise Mavi Bölge'de nihai müzakereler yapılırken, Yeşil Bölge'de 'Finansman ve Teşvikler Günü' düzenlenecek.

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