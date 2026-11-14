Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'ndan ihracatta "karbon ayak izi" uyarısı

        Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'ndan ihracatta "karbon ayak izi" uyarısı

        Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Türkiye'de üretilen ürünlerin karbon ayak izlerine bakmak durumundayız çünkü bu oran yüksekse ihracatta ek bir maliyet söz konusu oluyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 02:02 Güncelleme:
        Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'ndan ihracatta "karbon ayak izi" uyarısı

        Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Türkiye'de üretilen ürünlerin karbon ayak izlerine bakmak durumundayız çünkü bu oran yüksekse ihracatta ek bir maliyet söz konusu oluyor." dedi.

        Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğince (IAEE) düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olarak yer aldığı IAEE COP 2026 Sempozyumu, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde devam ediyor.

        Sempozyum kapsamındaki 5. Avrasya Enerji ve Sürdürülebilirlik Konferansı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kumbaroğlu, Almanya'nın güneş enerjisinde en yüksek potansiyele sahip Bavyera eyaletinin bile Türkiye'nin en düşük potansiyelli bölgesi olan Karadeniz'den daha az ısınım süresi ve şiddetine sahip olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Kumbaroğlu, Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasında önemli bir ekonomik açılım sağladığını ifade ederek, Türkiye'nin sadece rüzgar türbini veya güneş paneli üretmekle kalmayıp bunları ihraç etme potansiyeline de sahip olduğuna dikkati çekti.

        Karbon yoğunluğu düşük enerji üretimine geçişin sadece enerji sektörü değil, tüm ekonomi açısından hayati önem taşıdığına işaret eden Kumbaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Avrupa ki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri, sınırda karbon düzenleme mekanizmasını devreye soktuğunda Türkiye'de üretilen ürünlerin karbon ayak izlerine bakmak durumundayız, çünkü bu oran yüksekse ihracatta ek bir maliyet söz konusu oluyor. İşin çevresel boyutunun yanı sıra ekonomik bir boyutu da var. Elektrik üretimini ulusal bazda düşük karbonlu hale getirmemiz, bu enerjiyi kullanan sanayicilerimizin de düşük karbonlu üretime geçmesine imkan tanıyacaktır."

        REKLAM

        Küresel ısınmanın önlenmesi adına 1,5 ve 2 derece hedeflerinin geride kaldığını, 3 derece ve üzeri senaryoların dünya için iklim felaketleri ile çok daha büyük ekonomik maliyetler anlamına geleceğini belirten Kumbaroğlu, bu sürecin tüm ülkelerin işbirliğiyle hızla hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

        ABD, Çin ve Hindistan gibi büyük emisyon hacmine sahip ülkelerin uluslararası koalisyona dahil olmasının önemine değinen Kumbaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bugün Çin, dünyanın üretim üssü haline gelmiş durumda ve çok ciddi bir sürdürülebilir enerji atağı var. Çinli üreticiler, Moldova'da olduğu gibi yurt dışında da şarj istasyonları üretim fabrikaları kuruyor ve bunların sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla işletilmesi öngörülüyor. Dünyanın en büyük emisyon hacmine sahip ülkelerinden biri olan Çin'in burada yer alması umut veriyor. Dileğimiz, ABD'nin de bu koalisyona katılmasıdır."

        REKLAM

        - Moldova'dan yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon vurgusu

        Moldova Cumhuriyeti Karbon Azaltımından Sorumlu Devlet Bakanı ve BM Sürdürülebilir Enerji Komitesi Başkan Yardımcısı Carolina Novac da halihazırda üzerinde mutabakata varılmış epeyce hedef bulunduğunu hatırlatarak, yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması veya 2030 yılına kadar enerji verimliliğinin iki katına çıkarılması hedeflerine değindi.

        Türkiye başkanlığının COP31'de yaptığı çalışmanın harika olduğunu belirten Novac, organizatörleri ve ev sahipliği yapan mekanı tebrik etti.

        Somut hedeflere değinen Novac, elektrik sektörünün 2035 yılına kadar enerji karmasında yüzde 35'lik bir paya sahip olmasını güvence altına almayı ifade eden "Electricity 35 by 35" (2035'e kadar yüzde 35 elektrik) hedefinin küresel düzeyde iddialı olduğunu kaydetti.

        REKLAM

        Ülkesi Moldova'da bu sürecin doğal karşılandığını dile getiren Novac, şunları kaydetti:

        "Ülkem Moldova'da bu süreci şimdiden doğal olarak görüyoruz çünkü fosil yakıtlarımız yok. Halihazırda gördüğümüz şey, elektriğin mobilite sektörünün elektrifikasyonunda yavaş ama istikrarlı, hatta 2026'da hızlı diyebileceğim bir tempo yakaladığı ve elektrikli araçların giderek yaygınlaştığıdır. Sanırım bu yıl 10 bin elektrikli araç sayısına ulaştık, hatta bu sayıyı aştık. 2,4 milyonluk bir nüfusa sahip olduğumuz düşünüldüğünde bu harika bir rakam. Ancak daha fazlasının yapılması, daha fazla işbirliği ve daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor."

        REKLAM

        Avrupa Birliği'nin iklim eylemi ve dünyayı küresel ısınmaya karşı korumayı amaçlayan politikalarda her zaman öncü olduğunu vurgulayan Novac, AB'ye aday bir ülke olan Moldova'nın tüm Avrupa mevzuatını iç hukuka aktardığını ifade etti. Elektrik sektöründeki yenilenebilir enerji tüketim hedefiyle ilgili örnek veren Novac, "2030 için yüzde 30 hedefimiz vardı. Şimdi tahmin edin ne oldu? Bu hedefe bu yıl ulaşıyoruz. Yani 2026'da yüzde 30'u yakalıyoruz ve gayet iyi bir yoldayız." dedi.

        Moldova'nın küçük bir ülke olarak geçmişte fiyat oynaklığı, yüksek doğalgaz ve petrol fiyatları ile Rusya'nın enerji şantajı gibi krizlerle karşılaştığını belirten Novac, AB desteğiyle ayakta kalmayı başardıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD genelinde tüm uçuşlar durduruldu
        ABD genelinde tüm uçuşlar durduruldu
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "Afrika'nın Kültürel Mirasından İklim Eylemin...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "Afrika'nın Kültürel Mirasından İklim Eylemin...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Küresel elektrifikasyon hedefinin yatırımcı i...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Küresel elektrifikasyon hedefinin yatırımcı i...
        Bakan Kurum'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e COP31 teşekkürü
        Bakan Kurum'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e COP31 teşekkürü
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı En...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı En...
        Apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı
        Apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı