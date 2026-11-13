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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Küresel elektrifikasyon hedefinin yatırımcı ilgisini artırması bekleniyor

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, COP31'de gündeme gelen küresel elektrifikasyon hedefinin ülkeler tarafından benimsenmesinin, elektrifikasyon odaklı enerji dönüşümüne yönelik yatırımcı ilgisini artırabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:26 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Küresel elektrifikasyon hedefinin yatırımcı ilgisini artırması bekleniyor

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, COP31'de gündeme gelen küresel elektrifikasyon hedefinin ülkeler tarafından benimsenmesinin, elektrifikasyon odaklı enerji dönüşümüne yönelik yatırımcı ilgisini artırabileceğini söyledi.

        Birol, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        COP31'e devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yoğun katılım sağlandığını belirten Birol, katılım seviyesinin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası ilginin yeniden güçlenmesi açısından olumlu bir işaret olabileceğini kaydetti.

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        Birol, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasını öngören "35'e 35" hedefinin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, emisyonların azaltılması ve ülkelerin rekabet gücünün artırılması açısından önemli faydalar sağlayabileceğini vurguladı.

        Küresel savaşların ardından yaşanan gelişmelerin enerji politikaları üzerindeki etkilerine işaret eden Birol, birçok ülkenin enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla elektrifikasyona yöneldiğini ifade etti.

        Birol, elektrifikasyonun artırılmasının emisyonların düşürülmesine de katkı sağlayacağını aktardı.

        COP31'de elektrifikasyon hedefinin ülkeler tarafından imzalanacak bir taahhüde dönüşmesinin önemini vurgulayan Birol, "Bu taahhüt birçok ülke tarafından imzalanırsa yatırımcılara ve finans kuruluşlarına dünyanın enerji geleceğinin elektrifikasyonda olduğuna ilişkin çok açık bir mesaj verecek." değerlendirmesinde bulundu.

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        - "Enerji güvenliği ve iklim hedefleri artık örtüşüyor"

        Birol, enerji güvenliği ile iklim hedeflerinin zaman zaman birbirine alternatif olarak değerlendirildiğini ancak son dönemde bu iki alanın önceliklerinin büyük ölçüde örtüşmeye başladığına dikkati çekerek, "İlk defa yıllardan beri enerji güvenliği için iyi olan şeyler, iklim için iyi olan şeylerle hemen hemen tamamıyla örtüşüyor." dedi.

        Enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik tedbirlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye de katkı sağlayabileceğini belirten Birol, COP31'den dünya açısından olumlu sonuçlar çıkmasını umduğunu söyledi.

        Birol, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçişine yönelik finansman desteğinde olumlu gelişmeler yaşandığına işaret ederek, "Şimdi yavaş yavaş burada da resim olumlu yönde değişiyor. Türkiye'deki şirketlerde de bu konuda doğru yöne doğru bir gidiş var. Bunu memnuniyetle görüyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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