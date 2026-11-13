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        Apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı

        Antalya'da apartmanın çatısına çıkan çocuk, inmek istediği havalandırma boşluğunun kapağının kırılması nedeniyle 6. kattan düşerek yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı

        Antalya'da apartmanın çatısına çıkan çocuk, inmek istediği havalandırma boşluğunun kapağının kırılması nedeniyle 6. kattan düşerek yaralandı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3573 sokak üzerinde bulunan bir sitenin B bloğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.M.K. ailesi ile birlikte oturduğu 6 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çıktığı yerden inmeye çalışan çocuk, asansör dairesinin üzerinden atladığı havalandırma boşluğu kapağının kırılmasıyla 6. kattan aşağıya düştü.

        İtfaiye ekipleri kurtardı

        Küçük çocuğun acı içindeki feryatlarını duyan apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kepez İtfaiye istasyonunda görevli itfaiye erleri küçük çocuğu sedyeye ile havalandırma boşluğu penceresinden çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan V.M.K. ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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