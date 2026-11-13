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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensari ile görüştü

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 19:29 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensari ile görüştü

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari ile bir araya geldi.

        Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında Ensari ile gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaşarak, şunları kaydetti:

        "COP31 temaslarımız kapsamında, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Şina Ensari ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile İran arasındaki köklü ilişkileri, çevre ve iklim alanlarında geliştirilecek işbirliklerini ele aldık. COP31'i, ülkelerimiz arasındaki ortak hedeflerimizi somut adımlara dönüştüren önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Geleceğimiz için işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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