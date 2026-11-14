COP31'de gıda israfına karşı uluslararası iş birliği

ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ile İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS) arasında gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla üye ülkelerde pilot projeler geliştirilmesi, eğitim programları düzenlenmesi ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31'in Mavi Bölgesi'ndeki Sıfır Atık Müzesi'nde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS) Genel Direktörü Büyükelçi Berik Aryn bir araya geldi. Görüşmede, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, gıda kaybı ve israfının önlenmesi, sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesi ve ülkeler arasında somut iş birliği olanakları ele alındı. Görüşmenin ardından iki kuruluş arasında mutabakat zaptı imzalandı.

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ÜYE ÜLKELERDE PİLOT PROJELER

Samed Ağırbaş ve Berik Aryn tarafından imzalanan mutabakat kapsamında, IOFS üyesi ülkelerde gıda kaybı ve israfını azaltmaya yönelik pilot projelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesi, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması, eğitim ve kapasite geliştirme programlarının düzenlenmesi, teknik bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması hedefleniyor. Anlaşma ayrıca ortak araştırmalar yapılmasını ve gıda israfına karşı farkındalık çalışmalarının yürütülmesini kapsıyor.

1 MİLYARLIK GİRİŞİM

Görüşmenin önemli başlıklarından birini de Sıfır Atık Vakfı tarafından desteklenen 'One Billion Challenge' girişimi oluşturdu. Girişimin IOFS üyesi ülkelerde yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği fırsatları değerlendirildi. Gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik uluslararası çalışmaların güçlendirilmesi, başarılı uygulamaların ülkeler arasında paylaşılması ve ulusal kapasitelerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

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KÜRESEL SORUMLULUK

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, gıda kaybı ve israfıyla mücadelenin yalnızca çevresel bir mesele olmadığını, aynı zamanda gıda güvenliği, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir kalkınma açısından küresel bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Ağırbaş, uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları ve yerel paydaşlar arasında kurulacak güçlü iş birliklerinin somut sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

KADINLAR VE GENÇLER

Mutabakat kapsamında gençler, kadınlar, yerel topluluklar, işletmeler ve kamu kurumlarını kapsayan eğitim ve iletişim faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Taraflar, ulusal ve uluslararası platformlarda ortak konferanslar, paneller, sergiler ve farkındalık etkinlikleri düzenleyecek. Uluslararası kuruluşlar, kalkınma ortakları, finans kuruluşları, araştırma merkezleri ve özel sektörle iş birlikleri geliştirilerek sürdürülebilir gıda sistemlerine yönelik projeler desteklenecek.

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ASTANA'DAN ANTALYA'YA

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan IOFS, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın uzmanlık kuruluşları arasında yer alıyor. Üye ülkeler arasında gıda güvenliği alanındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan kuruluş, Temmuz 2026'da Fas'ta düzenlenen bölgesel toplantıda gıda kaybı ve israfının önlenmesi, hasat sonrası çözümler, döngüsel ekonomi ve Gıda Kaybı ve İsrafı Endeksi konularını ele aldı. Antalya'da imzalanan mutabakat, daha önce Moğolistan'da gerçekleştirilen temasların devamı niteliğini taşıyor.

SIFIR ATIK HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası çalışmalarına da katkı sağlaması beklenen anlaşmayla, gıda israfının önlenmesi ve sorumlu tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. İki kuruluş, farklı ülkelerde uygulanabilir çözümler geliştirerek doğal kaynakların korunmasına, gıda güvenliğinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı hedefliyor.