Startup Zone'un tek lisesinden 5 çevre projesi

COP31 kapsamında girişimcilere ayrılan özel alanda (Startup Zone) ilk ve tek okul standı özelliğiyle dikkat çeken Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iklim değişikliğini odağına alan 5 proje geliştirdi. Okul Müdürü Atila Ertoğan, “Bir lise öğrencisinin, bir gencin de bu konuda farkındalığı olduğunu ve çözüm üretebileceğini göstermiş oluyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında girişimciler için ayrılan özel alan Startup Zone’da Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, lise düzeyinde yer alan tek okul oldu. Öğrenciler, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik geliştirdikleri 5 projeyle ziyaretçilerin karşısına çıktı. Enerji verimliliği, aşırı sıcaklıklarla mücadele, halk sağlığı ve denizlerin korunması konularına odaklanan projeler, gençlerin çevresel sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koydu.

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‘GENÇLER GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK’

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan, COP31’in küresel ısınma, iklim krizi ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Okul olarak organizasyonda öğrencilerin geliştirdiği projelerle yer aldıklarını belirten Ertoğan, “Öğrencilerimiz küresel ısınma, çevre bilinci, çevre kirliliği ve iklim krizi konusunda geliştirdikleri projelerle hem farkındalık oluşturuyor hem de bu konuda çözüm üretebileceklerini gösteriyor. Bir lise öğrencisinin ya da bir gencin bu konularda farkındalığa sahip olduğunu ve çözüm üretebileceğini ortaya koyması çok kıymetli. Çünkü bu gençler gelecekte ülkemizi ve dünyayı şekillendirecek, oluşturacak ve idare edecek. Bu nedenle farkındalığın lise, ortaokul ve ilkokul seviyesinde olması çok önemli” diye konuştu.

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OKULDA DA UYGULANIYOR

Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerinin yanı sıra proje çalışmalarına da destek verdiklerini anlatan Ertoğan, bazı projelerin okulda uygulandığını, bazılarının ise uygulamaya hazırlandığını kaydetti. Ertoğan, “Çocuklara bu sürecin dünyamızın geleceği için ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Gerçekleştirdikleri projelere destek veriyoruz ve bunların okulda uygulanmasını sağlıyoruz. Burada tanıttığımız bazı projeler aynı zamanda okulumuzda da uyguladığımız veya uygulamaya hazırladığımız projeler. Bu projeler burada kalmayacak. Geliştirilerek çok daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Bu süreçte hem Demirören Medya hem de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan önemli destek alıyoruz. Okulumuzda her iki kurumu da en iyi şekilde temsil ediyoruz” diye konuştu.

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‘GURUR VE ONUR KAYNAĞI’

COP31 sürecinin bir parçası olmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Ertoğan, “Bu sürece dahil olmak, bu sürecin bir parçası olmak çok kıymetli. Çünkü bu dünya bizim ve gençlerin geleceği söz konusu. Bu noktada farkındalığın yüksek olması, gençlerimizin katkı sağlaması bizler için büyük bir gurur ve onur kaynağı” dedi.