Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Startup Zone'un tek lisesinden 5 çevre projesi

        Startup Zone'un tek lisesinden 5 çevre projesi

        COP31 kapsamında girişimcilere ayrılan özel alanda (Startup Zone) ilk ve tek okul standı özelliğiyle dikkat çeken Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iklim değişikliğini odağına alan 5 proje geliştirdi. Okul Müdürü Atila Ertoğan, "Bir lise öğrencisinin, bir gencin de bu konuda farkındalığı olduğunu ve çözüm üretebileceğini göstermiş oluyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Startup Zone'un tek lisesinden 5 çevre projesi

        COP31 kapsamında girişimcilere ayrılan özel alanda (Startup Zone) ilk ve tek okul standı özelliğiyle dikkat çeken Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iklim değişikliğini odağına alan 5 proje geliştirdi. Okul Müdürü Atila Ertoğan, “Bir lise öğrencisinin, bir gencin de bu konuda farkındalığı olduğunu ve çözüm üretebileceğini göstermiş oluyoruz” dedi.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında girişimciler için ayrılan özel alan Startup Zone’da Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, lise düzeyinde yer alan tek okul oldu. Öğrenciler, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik geliştirdikleri 5 projeyle ziyaretçilerin karşısına çıktı. Enerji verimliliği, aşırı sıcaklıklarla mücadele, halk sağlığı ve denizlerin korunması konularına odaklanan projeler, gençlerin çevresel sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koydu.

        REKLAM

        ‘GENÇLER GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK’

        Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan, COP31’in küresel ısınma, iklim krizi ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Okul olarak organizasyonda öğrencilerin geliştirdiği projelerle yer aldıklarını belirten Ertoğan, “Öğrencilerimiz küresel ısınma, çevre bilinci, çevre kirliliği ve iklim krizi konusunda geliştirdikleri projelerle hem farkındalık oluşturuyor hem de bu konuda çözüm üretebileceklerini gösteriyor. Bir lise öğrencisinin ya da bir gencin bu konularda farkındalığa sahip olduğunu ve çözüm üretebileceğini ortaya koyması çok kıymetli. Çünkü bu gençler gelecekte ülkemizi ve dünyayı şekillendirecek, oluşturacak ve idare edecek. Bu nedenle farkındalığın lise, ortaokul ve ilkokul seviyesinde olması çok önemli” diye konuştu.

        REKLAM

        OKULDA DA UYGULANIYOR

        Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerinin yanı sıra proje çalışmalarına da destek verdiklerini anlatan Ertoğan, bazı projelerin okulda uygulandığını, bazılarının ise uygulamaya hazırlandığını kaydetti. Ertoğan, “Çocuklara bu sürecin dünyamızın geleceği için ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Gerçekleştirdikleri projelere destek veriyoruz ve bunların okulda uygulanmasını sağlıyoruz. Burada tanıttığımız bazı projeler aynı zamanda okulumuzda da uyguladığımız veya uygulamaya hazırladığımız projeler. Bu projeler burada kalmayacak. Geliştirilerek çok daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Bu süreçte hem Demirören Medya hem de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan önemli destek alıyoruz. Okulumuzda her iki kurumu da en iyi şekilde temsil ediyoruz” diye konuştu.

        REKLAM

        ‘GURUR VE ONUR KAYNAĞI’

        COP31 sürecinin bir parçası olmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Ertoğan, “Bu sürece dahil olmak, bu sürecin bir parçası olmak çok kıymetli. Çünkü bu dünya bizim ve gençlerin geleceği söz konusu. Bu noktada farkındalığın yüksek olması, gençlerimizin katkı sağlaması bizler için büyük bir gurur ve onur kaynağı” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralı
        Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralı
        COP31'de gıda israfına karşı uluslararası iş birliği
        COP31'de gıda israfına karşı uluslararası iş birliği
        Antalya'nın carettaları Akdeniz'i dolaşıyor
        Antalya'nın carettaları Akdeniz'i dolaşıyor
        Atıklar sanata, gelenekler tasarıma dönüştü
        Atıklar sanata, gelenekler tasarıma dönüştü
        COP31'de 6'ncı günün teması çocuk, gençlik ve eğitim
        COP31'de 6'ncı günün teması çocuk, gençlik ve eğitim
        Balıkesir Büyükşehir'in Deniz Restorasyonu modeli COP31'de ilgi gördü
        Balıkesir Büyükşehir'in Deniz Restorasyonu modeli COP31'de ilgi gördü