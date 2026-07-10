Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü

        Alanya'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 23:23 Güncelleme:
        Alanya'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        E.M. idaresindeki 34 SPT 72 plakalı yolcu otobüsü, Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Mustafa Göçen'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Göçen'in cenazesi, incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

        Otobüs sürücüsü E.M. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Kalibaf: İran teslim olmayacak
        Kalibaf: İran teslim olmayacak
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        G.Saray'a Can Uzun transferinde dev rakip!
        G.Saray'a Can Uzun transferinde dev rakip!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Buzlar eridi
        Buzlar eridi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola

        Benzer Haberler

        Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin 'Türkiye Buluşmaları' Antalya'da
        Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin 'Türkiye Buluşmaları' Antalya'da
        Babacan ve Arıkan, Antalya'da "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı
        Babacan ve Arıkan, Antalya'da "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı
        Antalya'da tarihi geçmiş gıda satan zincir market mühürlendi
        Antalya'da tarihi geçmiş gıda satan zincir market mühürlendi
        Antalya'da işitme engelli kadınlara yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi
        Antalya'da işitme engelli kadınlara yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi
        Antalya'da Deniz Çöpleri Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi
        Antalya'da Deniz Çöpleri Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi
        Antalya'nın pehlivanları törenle karşılandı
        Antalya'nın pehlivanları törenle karşılandı