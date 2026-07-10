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        Antalya'da işitme engelli kadınlara yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi

        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, işitme engelli kadınlara yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Antalya'da işitme engelli kadınlara yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi

        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, işitme engelli kadınlara yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.


        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisince gerçekleştirilen "6. Sezon Yaz Kadın Kampı" kapsamında misafir edilen 100 işitme engelli kadına eğitim verildi.

        Programda, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) uzmanı tarafından, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi" konulu sunum yapıldı.

        Etkinlikte katılımcılar, kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetle mücadele mekanizmaları, başvuru yolları ve sunulan destek hizmetleri hakkında bilgilendirildi.

        Programın ikinci bölümündeki kanserle mücadele eğitiminde ise erken teşhisin önemi, korunma yöntemleri, düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ele alındı.

        İşaret dili desteğiyle yapılan eğitimlerle, işitme engelli kadınların bilgiye erişiminin güçlendirilmesi, toplumsal farkındalıklarının artırılması ve koruyucu ile önleyici hizmetlerden etkin şekilde yararlanmaları amaçlandı.

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