Alanyaspor, 12 Bingölspor maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden 12 Bingölspor ile evinde 27 Ekim Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 24.10.2026 - 14:34 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden 12 Bingölspor ile evinde 27 Ekim Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan oyunla tamamlandı.
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