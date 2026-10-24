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        Alanyaspor, 12 Bingölspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden 12 Bingölspor ile evinde 27 Ekim Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Alanyaspor, 12 Bingölspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden 12 Bingölspor ile evinde 27 Ekim Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı.

        Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan oyunla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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