Kayıp Alzheimer hastası ormanda bulundu

Evrenseki Mahallesi’nde yaşayan Mehmet K., Alzheimer hastası babası Halil K.’nin bugün saat 11.00 sıralarında haber vermeden evden çıkıp geri dönmediğini belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve 5’inci Jandarma Asayiş Timi tarafından dron desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda evinin yaklaşık 5 kilometre batısındaki ormanda bulunan Halil K., ailesine teslim edildi.

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