Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kayıp Alzheimer hastası ormanda bulundu

        Kayıp Alzheimer hastası ormanda bulundu

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Halil K. (89), jandarma ekiplerinin dron destekli aramasıyla evinin 5 kilometre batısındaki ormanda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Kayıp Alzheimer hastası ormanda bulundu

        ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Halil K. (89), jandarma ekiplerinin dron destekli aramasıyla evinin 5 kilometre batısındaki ormanda bulundu.

        Evrenseki Mahallesi’nde yaşayan Mehmet K., Alzheimer hastası babası Halil K.’nin bugün saat 11.00 sıralarında haber vermeden evden çıkıp geri dönmediğini belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve 5’inci Jandarma Asayiş Timi tarafından dron desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda evinin yaklaşık 5 kilometre batısındaki ormanda bulunan Halil K., ailesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        TURKSAI'nın teşkilat tüzüğü Antalya'da imzalandı
        TURKSAI'nın teşkilat tüzüğü Antalya'da imzalandı
        Antalya'da denizde fenalaşan 77 yaşındaki turist hayatını kaybetti
        Antalya'da denizde fenalaşan 77 yaşındaki turist hayatını kaybetti
        Diyanet Vakfı Kültür Merkezinde çıkan yangın korkuttu
        Diyanet Vakfı Kültür Merkezinde çıkan yangın korkuttu
        Kemer'de çevre temizliği etkinliği
        Kemer'de çevre temizliği etkinliği
        Denizde fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti
        Denizde fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti
        Plaj futbolunda 33 ülkeden 48 takım Alanya'da buluşacak
        Plaj futbolunda 33 ülkeden 48 takım Alanya'da buluşacak