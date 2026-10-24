Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Diyanet Vakfı Kültür Merkezinde çıkan yangın korkuttu

        Diyanet Vakfı Kültür Merkezinde çıkan yangın korkuttu

        Antalya'da, Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Merkezinin 5. katında çıkan yangın korkuttu. Diyanet kitabevi çalışanlarının ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Diyanet Vakfı Kültür Merkezinde çıkan yangın korkuttu

        Antalya'da, Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Merkezinin 5. katında çıkan yangın korkuttu. Diyanet kitabevi çalışanlarının ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Merkezine 6 katlı binanın 5. katındaki ofiste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ofisten yükselen dumanları fark eden binanın 1. katındaki kitabevi çalışanları, hızla üst kata çıkarak yangına yangın tüpüyle müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını tamamen söndürdü.

        REKLAM

        Öte yandan, kültür merkezine öğrencilerin ders için saat 10.30'da geldiği, yangının 1 saat önce çıkması oluşabilecek bir olumsuzluğun önüne geçti.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        Kemer'de çevre temizliği etkinliği
        Kemer'de çevre temizliği etkinliği
        Denizde fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti
        Denizde fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti
        Plaj futbolunda 33 ülkeden 48 takım Alanya'da buluşacak
        Plaj futbolunda 33 ülkeden 48 takım Alanya'da buluşacak
        Bakan Memişoğlu: Dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri...
        Bakan Memişoğlu: Dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri...
        Acil servise başvuranların yarısından fazlası acil olmayan hastalar
        Acil servise başvuranların yarısından fazlası acil olmayan hastalar
        Akciğer kanserinde erken teşhisle yaşam şansı yüzde 90'ı aşıyor
        Akciğer kanserinde erken teşhisle yaşam şansı yüzde 90'ı aşıyor