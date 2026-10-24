Bakan Memişoğlu: Dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunuluyor

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 6’ncı Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışında konuştu. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kapsamına ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Memişoğlu, Türkiye genelinde 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapıldığını belirtti. Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya ulaştığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, 6 bin 300'ün üzerinde kara ambulansı ve 300'ün üzerinde hava ambulansıyla dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunulduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen 6’ncı Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, hekimlerin toplumun en akıllı, en çalışkan, en özverili ve kendini insanlığa adamış kişileri olduğunu belirterek, "Hekim değerli insandır. İyi insandır. Hekimlik duygu mesleğidir. Sağlıkçılık duygu mesleğidir. Empati kurmazsanız, karşınızdaki insanı anlayamazsanız, onu hissedemezseniz hekimlik yapamazsınız" dedi. Acil sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda görev yaptığını belirten Bakan Memişoğlu, onları sağlık ordusunun 'akıncıları' olarak nitelendirdi. Memişoğlu, "Akıncılar en öndeki, en çevik, en kuvvetli ve en önemli unsurlarıdır" sözleriyle acil sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerindeki rolüne işaret etti. Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yalnızca hizmet sunumunda değil, sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde de öncü olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sağlık alanında üretim kapasitesinin artırılmasının önemine değindi. Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarından yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarını da dikkate alarak yeni fikirler geliştirmelerini istedi.

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'YAZILIM ANLAMINDA DÜNYANIN EN İLERİ ÜLKESİYİZ'

Türkiye'nin bilişim altyapısı ve yazılım alanındaki mevcut kapasitesine ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, "Biz bilişim anlamında, şu anda bilişim altyapısı, yazılım anlamında dünyanın en ileri ülkesiyiz. Bu veriyi kullanarak dünyaya yapay zekayla birçok sağlık uygulamasını veya tedavi yöntemlerini çok hızlı şekilde ulaştırabiliriz" diye konuştu. Üreten Sağlık Portalı'ndan bahseden Memişoğlu, sağlık çalışanlarını fikirlerini paylaşmaya, geliştirmeye ve üretime dönüştürmeye davet etti.

HER YIL 7,5- 8 MİLYON KİŞİ AMBULANSLARLA HASTANELERE NAKLEDİLİYOR

Sağlık alanındaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, son iki yılda yaklaşık 170 mevzuat hazırladıklarını belirtti. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kapsamına ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapıldığını belirtti. Bakan Memişoğlu, her yıl yaklaşık 7,5- 8 milyon kişiye ambulanslarla müdahale edilerek hastanelere nakil gerçekleştirildiğini aktardı.

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya ulaştığını vurgulayarak, 6 bin 300'ün üzerinde kara ambulansı ve 300'ün üzerinde hava ambulansıyla dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunulduğunu söyledi. Bakan Memişoğlu, vakaya ulaşımından kimliği belirsiz hastaların kimliklerinin tespit edilmesine kadar yürütülen çalışmalarla, UMKE'nin de katkısıyla Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.