Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Bakan Memişoğlu: Dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunuluyor

        Bakan Memişoğlu: Dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunuluyor

        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 6'ncı Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışında konuştu. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kapsamına ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Memişoğlu, Türkiye genelinde 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapıldığını belirtti. Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya ulaştığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, 6 bin 300'ün üzerinde kara ambulansı ve 300'ün üzerinde hava ambulansıyla dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunulduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Bakan Memişoğlu: Dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunuluyor

        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 6’ncı Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışında konuştu. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kapsamına ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Memişoğlu, Türkiye genelinde 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapıldığını belirtti. Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya ulaştığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, 6 bin 300'ün üzerinde kara ambulansı ve 300'ün üzerinde hava ambulansıyla dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunulduğunu söyledi.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen 6’ncı Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, hekimlerin toplumun en akıllı, en çalışkan, en özverili ve kendini insanlığa adamış kişileri olduğunu belirterek, "Hekim değerli insandır. İyi insandır. Hekimlik duygu mesleğidir. Sağlıkçılık duygu mesleğidir. Empati kurmazsanız, karşınızdaki insanı anlayamazsanız, onu hissedemezseniz hekimlik yapamazsınız" dedi. Acil sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda görev yaptığını belirten Bakan Memişoğlu, onları sağlık ordusunun 'akıncıları' olarak nitelendirdi. Memişoğlu, "Akıncılar en öndeki, en çevik, en kuvvetli ve en önemli unsurlarıdır" sözleriyle acil sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerindeki rolüne işaret etti. Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yalnızca hizmet sunumunda değil, sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde de öncü olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sağlık alanında üretim kapasitesinin artırılmasının önemine değindi. Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarından yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarını da dikkate alarak yeni fikirler geliştirmelerini istedi.

        REKLAM

        'YAZILIM ANLAMINDA DÜNYANIN EN İLERİ ÜLKESİYİZ'

        Türkiye'nin bilişim altyapısı ve yazılım alanındaki mevcut kapasitesine ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, "Biz bilişim anlamında, şu anda bilişim altyapısı, yazılım anlamında dünyanın en ileri ülkesiyiz. Bu veriyi kullanarak dünyaya yapay zekayla birçok sağlık uygulamasını veya tedavi yöntemlerini çok hızlı şekilde ulaştırabiliriz" diye konuştu. Üreten Sağlık Portalı'ndan bahseden Memişoğlu, sağlık çalışanlarını fikirlerini paylaşmaya, geliştirmeye ve üretime dönüştürmeye davet etti.

        HER YIL 7,5- 8 MİLYON KİŞİ AMBULANSLARLA HASTANELERE NAKLEDİLİYOR

        Sağlık alanındaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, son iki yılda yaklaşık 170 mevzuat hazırladıklarını belirtti. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kapsamına ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapıldığını belirtti. Bakan Memişoğlu, her yıl yaklaşık 7,5- 8 milyon kişiye ambulanslarla müdahale edilerek hastanelere nakil gerçekleştirildiğini aktardı.

        REKLAM

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya ulaştığını vurgulayarak, 6 bin 300'ün üzerinde kara ambulansı ve 300'ün üzerinde hava ambulansıyla dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunulduğunu söyledi. Bakan Memişoğlu, vakaya ulaşımından kimliği belirsiz hastaların kimliklerinin tespit edilmesine kadar yürütülen çalışmalarla, UMKE'nin de katkısıyla Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        Acil servise başvuranların yarısından fazlası acil olmayan hastalar
        Acil servise başvuranların yarısından fazlası acil olmayan hastalar
        Akciğer kanserinde erken teşhisle yaşam şansı yüzde 90'ı aşıyor
        Akciğer kanserinde erken teşhisle yaşam şansı yüzde 90'ı aşıyor
        İnmede erken müdahale için belirtilerin evde fark edilmesi hedefleniyor
        İnmede erken müdahale için belirtilerin evde fark edilmesi hedefleniyor
        Antalya'da kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı
        Antalya'da kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı
        Kumluca'dan şehit yakınları ve gazilere İstanbul gezisi
        Kumluca'dan şehit yakınları ve gazilere İstanbul gezisi
        KUTSO Başkanı Özen, aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
        KUTSO Başkanı Özen, aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi