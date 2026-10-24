Kumluca'dan şehit yakınları ve gazilere İstanbul gezisi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde şehit yakınları, gaziler ve aileleri için düzenlenen üç günlük İstanbul gezisinde kentin tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edildi.

Kumluca Kaymakamlığının düzenlediği, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün organize ettiği gezi kapsamında katılımcılar, İstanbul'un önemli tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı buldu.

Gezinin ilk gününde Büyük Çamlıca Camisi, Eyüp Sultan Camisi ve Pierre Loti Tepesi ziyaret edildi. İkinci gün ise Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Eminönü, Balat ve Mısır Çarşısı gezildi. Katılımcılar ayrıca Boğaz turuna katıldı.

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Programın son gününde Sultanahmet Camisi, Ayasofya Camisi, Yerebatan Sarnıcı, Gülhane Parkı, Fetih 1453 Panorama Müzesi ve Tarihi Hipodrom Meydanı ziyaret edildi.

Geziye katılan şehit yakınları ve gaziler, organizasyonun kendilerine moral verdiğini belirterek Kumluca Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

Programla şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımının desteklenmesi, aileler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlandı.