Kumluca'da kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluştu

Başkan Avcıoğlu, Kumluca Belediyesi olarak kadınların üretime katılımını destekleyen ve dayanışmayı güçlendiren çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Kadınların ürettikleri ürünleri tanıtmalarına ve satışa sunarak gelir elde etmelerine imkan sağlayan stantlar, üretici kadınlarla vatandaşları bir araya getirdi.

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