Kaş ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaş ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 şüphelinin ikametlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Armalarda 22 bin adet sentetik hap ele geçirilirken olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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