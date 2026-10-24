Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı

        Antalya'da kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı

        KonyaAntalya D687 Karayolu Beydiğin Mahallesinde mangal kömürü yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Antalya'da kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı

        KonyaAntalya D687 Karayolu Beydiğin Mahallesinde mangal kömürü yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza; KonyaAntalya D687 Karayolunda meydana geldi. Konya istikamtinden Antalya istikametine seyir halindeki Furkan Y'nin kullandığı 58 AHN 353 plakalı mangal kömürü yüklü tır, Demirkapı tünelini geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlandı.

        Kazada tır sürücüsü Furkan Y. ile tırda yolcu olarak bulunan Haşim K. yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"

        Benzer Haberler

        Kumluca'dan şehit yakınları ve gazilere İstanbul gezisi
        Kumluca'dan şehit yakınları ve gazilere İstanbul gezisi
        KUTSO Başkanı Özen, aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
        KUTSO Başkanı Özen, aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
        Olimpos'ta parselasyon süreci tamamlandı
        Olimpos'ta parselasyon süreci tamamlandı
        Kumluca'da kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluştu
        Kumluca'da kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluştu
        Turunç Masa eylül ayında 12 bin 321 çağrıyı yanıtladı
        Turunç Masa eylül ayında 12 bin 321 çağrıyı yanıtladı
        COP31'in maskotu 'caretta caretta' için pavilyon tasarlandı
        COP31'in maskotu 'caretta caretta' için pavilyon tasarlandı