Antalya'da kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı

Kazada tır sürücüsü Furkan Y. ile tırda yolcu olarak bulunan Haşim K. yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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