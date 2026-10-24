Turunç Masa eylül ayında 12 bin 321 çağrıyı yanıtladı

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, vatandaşların talep ve başvurularını sonuçlanana kadar takip ediyor. Eylül ayında 12 bin 321 görüşme gerçekleştiren Koordinasyon Merkezi, 4 bin 729 başvuru için süreç bilgilendirmesi yaptı. Çözümlenen 10 bin 252 başvurunun sonucu da vatandaşlara bildirildi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından 2014’te hayata geçirilen Turunç Masa; çağrı merkezi, başvuru masası, internet, eposta, CİMER ve sosyal medya üzerinden iletilen istek, öneri ve şikayetleri tek merkezde topluyor. Eylül ayında sisteme toplam 12 bin 389 başvuru ulaştı. Başvuruların 10 bin 160’ı, 7 gün 24 saat hizmet veren 444 80 07 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla kaydedildi.

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Başvurular sonuçlanıncaya kadar takip ediliyor

Turunç Masa’ya iletilen başvurular, ilgili belediye birimine yönlendirildikten sonra Koordinasyon Merkezi tarafından takip ediliyor. Başvuru oluşturulduğunda vatandaşa SMS gönderiliyor ve verilen başvuru numarasıyla sürecin izlenmesi sağlanıyor. İşlemi devam eden başvurular hakkında en geç iki gün içinde bilgilendirme yapılıyor. Eylül ayında 4 bin 729 başvuru için süreç bilgilendirmesi gerçekleştirildi. Koordinasyon Merkezi, süreç ve sonuç bildirimleri dahil olmak üzere ay boyunca toplam 12 bin 321 görüşme yaptı.

Başvurular tamamlandığında işlem sonucu, başvuru sahibine bildiriliyor. Belediyenin yasal görev ve yetki alanı dışında kalan taleplerde ise vatandaşa bilgi verilerek başvuru ilgili kuruma yönlendiriliyor. Eylül ayında bu kapsamda, çözümlenen 10 bin 252 başvurunun sonucu vatandaşlarla paylaşıldı. Belediyenin görev alanı dışında kalan 259 başvurunun 189’u Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne, 41’i ASAT’a, 14’ü CK Akdeniz’e, 15’i ise UKOME’ye iletildi.

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Başvuruların müdürlüklere göre dağılımı

Müdürlüklere göre başvuru dağılımında 2 bin 325 kayıtla Temizlik İşleri Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Sağlık İşleri Müdürlüğüne 2 bin 28, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ise bin 599 başvuru yapıldı. İşyerlerinden ambalaj atıklarının alınması, evde bakım ve hasta nakil hizmetleri, ağaç budama, taziye işlemleri ve danışmanlık hizmetleri eylül ayında öne çıkan başvuru konuları arasında yer aldı.

Turunç Masa’nın genel memnuniyet oranı da geçen yılın aynı ayına göre 1,40 puan arttı. Eylül 2025’te yüzde 93,93 olan memnuniyet oranı, Eylül 2026’da yüzde 95,33’e yükseldi.