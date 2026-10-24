Olimpos'ta parselasyon süreci tamamlandı

Kumluca Belediyesinde düzenlenen tapu teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Yazır Mahallesi'nde uygulanan imar planı doğrultusunda tapuların bir kısmını vatandaşlara teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tapu sahiplerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Planda, denize uzanan dere hattının yaklaşık bir buçuk kilometrelik kesimi boyunca yeşil alanlar, ekolojik pansiyon alanları, ticaret alanı, aile sağlığı merkezi ve belediye hizmet alanı bulunuyor.

Kumluca Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 15 Nisan 2020 tarihinde onaylanan, 28,9 hektarlık Olympos Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında gerçekleştirilen uygulama tamamlandı.

Kumluca Belediyesi tarafından, Olimpos olarak bilinen Yazır Mahallesi'nde yürütülen parselasyon uygulaması tamamlanarak, vatandaşlara tapuları teslim edildi.

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