KUTSO Başkanı Özen, aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen, 7 Kasım'da yapılacak komite seçimleri öncesinde meclis üyesi adaylarını tanıttı.

Toplantıya, mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yeni dönem meclis üyesi adayları katıldı.

Özen, 13 yıl önce "Mutlu üye, güçlü oda" sloganıyla çıktıkları yolda, son 4 yıldır yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.

Görev süresince üyeler ve depremzedeler için yardım çalışmaları yaptıklarını anlatan Özen, oda binasının çatısına güneş enerjisi sistemi kurduklarını ve TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezi'ni hizmete açtıklarını söyledi.

KUTSO'nun Kumluca'nın yanı sıra Finike, Demre ve Kaş ilçelerine de hizmet verdiğini belirten Özen, üyelerin hizmetlere daha kolay ulaşması için Kınık Mahallesi'nde irtibat ofisi açtıklarını kaydetti.

REKLAM

Dünyanın en büyük tarım fuarında stant açarak üyelerin ürünlerini tanıtmalarına ve yeni pazarlara ulaşmalarına katkı sağladıklarını ifade eden Özen, yeni dönemde de bölgenin tarım, turizm ve ticaretine yönelik çalışmalar yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Özen, 7 Kasım'daki seçimlerde turuncu liste için destek istedi.