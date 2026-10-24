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        İnmede erken müdahale için belirtilerin evde fark edilmesi hedefleniyor

        6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi Başkanı Prof. Dr. İsmail Tayfur, inme belirtilerinin evde erken fark edilmesinin ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne zamanında haber verilmesinin hayat kurtardığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:53 Güncelleme:
        İnmede erken müdahale için belirtilerin evde fark edilmesi hedefleniyor

        6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi Başkanı Prof. Dr. İsmail Tayfur, inme belirtilerinin evde erken fark edilmesinin ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne zamanında haber verilmesinin hayat kurtardığını belirtti.

        Türkiye Acil Tıp Vakfı tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrede konuşan Tayfur, inme hastalarının hastane öncesi bakımına ilişkin hazırlanan uzlaşı raporunun bilim dünyasıyla paylaşılacağını söyledi.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği öğretim üyesi de olan Tayfur, raporun inme hastalarının doğru zamanda uygun sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını ve hastane öncesi bakımın geliştirilmesini amaçladığını ifade etti.

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        - Belirtiler göz ardı edilmemeli

        İnmenin erken belirtileri arasında konuşma bozukluğu, kol veya bacakta güç kaybı, denge kaybı ve yüzde asimetri bulunduğunu belirten Tayfur, özellikle hasta yakınlarının bu belirtileri tanımasının önemli olduğunu vurguladı.

        Yaşlılarda görülen belirtilerin yorgunluk veya yaşlılığa bağlı durumlarla karıştırılabildiğine dikkati çeken Tayfur, "İnme vakalarında 'Nazlanıyordur, uykusu gelmiştir. Uyusun, uyansın bakarız' gibi düşüncelerle kaybedilen 3-4 saatlik süre, hastanın geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşmasına ya da ölümüne neden olabilir." diye konuştu.

        Tayfur, belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi ve hastanın uygun tedavi imkanlarına sahip bir merkeze ulaştırılması gerektiğini belirtti.

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        İnme tedavisinde pıhtıyı eritmeye yönelik ilaçların ve mekanik trombektomi yönteminin uygulanabildiğini aktardı.

        İnme belirtilerinin toplum tarafından tanınmasına yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiğini dile getiren Tayfur, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin toplum sağlığına katkı sağlayacağını ifade etti.

        ​​​​​​​- Yapay zeka hekimleri destekleyecek

        Acil sağlık hizmetlerinde yapay zekanın kullanımına da değinen Tayfur, "Yapay zekanın hekimlerin yerini alması yerine karar verme ve hastayı değerlendirme süreçlerini desteklemesini bekliyoruz. Birbirine veri aktarabilen tıbbi cihazlardan elde edilen bilgiler yapay zeka tarafından analiz edilebilir." dedi.

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        Tıbbi cihazlardan elde edilen verilerin yapay zeka tarafından analiz edilmesiyle hastanın durumunun daha hızlı değerlendirilebileceğini kaydeden Tayfur, afet bölgelerinde insansız hava araçları ve görüntü işleme teknolojilerinin yaralıların belirlenmesi ve triyaj süreçlerinde kullanılabileceğini anlattı.

        Tayfur, kongrede iklim değişikliğinin sağlık hizmetleri üzerindeki etkilerinin de ele alınacağını anlatarak Türkiye Acil Tıp Vakfının, Afetlere Dayanıklı Altyapı Koalisyonu (CDRI) ve Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi ile sıcak hava dalgalarının sağlık kuruluşları üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışma yürüttüğünü aktardı.

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        Tayfur, kongrede ayrıca afet tıbbındaki gelişmelerin ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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