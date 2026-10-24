Denizde fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde denizde fenalaşan Rusya uyruklu Alena Sheuchyk (77), götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahilinde meydana geldi. Denize giren Alena Sheuchyk, bir süre sonra fenalaştı. Sheuchyk'in suda hareketsiz kaldığını fark eden diğer turistler, durumu cankurtarana bildirdi. Cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak kıyıya getirilen Sheuchyk'e, sahilde uzun süre ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Alena Sheuchyk, kurtarılamadı.

Olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.