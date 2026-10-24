Kemer'de çevre temizliği etkinliği

Kemer Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Çalış Tepesi'nde çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Kemer'in en güzel seyir noktaları arasında yer alan Çalış Tepesi'nde gerçekleştirilen temizlik etkinliğine katılanlar, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan eldiven ve çöp poşetlerini alarak atık ve çöpleri temizledi. Temizlik etkinliğine katılanlar, "Temiz bir çevre için sıfır artığı seçin", "Temiz insan temiz çevre", "Çöpler çöp kutusuna" yazılı pankart açarak farkındalık oluşturdu. Toplanan çöpler arasından sigara izmaritlerinin yoğunluğu dikkat çekerken, çöpler arasından çıkan plastik, cam, metal, kağıtkarton gibi geri kazanılabilir atıklar geri dönüşüme gönderildi. Geri dönüştürülemeyen atıklar ise Temizlik İşleri Müdürlüğü araçları ile bertarafa gönderildi.

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"Bu tür etkinlikler çok önemli"

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, yaptığı açıklamada, çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak için çevre temizliği etkinliklerini sürdürdüklerini söyledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde daha temiz bir Kemer için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Semih Top, "Kemer'deki turizmcilerin de etkinliğe katılması bizi çok mutlu etti. Doğamızın ve denizimizin temiz olması turizm açısından önemli faktör. Bu tür etkinliklerin çevre bilincini artırma noktasında katkısı olduğunu bugün daha iyi gördük. Yaklaşık sekiz ay önce yine burada bir etkinlik yapmıştık. Daha önceki etkinliğimizde daha fazla sigara izmariti ve diğer atıklar vardı. Bugün daha temiz olduğunu gördük. Bu tür etkinlikler çok önemli. Etkinliğe katılanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

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"Doğal kaynaklarımızı koruyoruz"

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta ise çevre temizliği etkinliğini sadece etkinlik olarak değil sürdürülebilirlik açısından önemli bir aşama olduğunu belirterek, "İklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık anlayışımız doğrultusunda doğal kaynaklarımızı koruyoruz ve çevre bilincini kalıcı bir yaşam kültürüne dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adnan Karataş da çevre bilincini geliştirmenin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, daha temiz bir Kemer için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

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Etkinliğe, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adnan Karataş, Kemer Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Aynur Köslü, Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Yalın Erdal, belediye personeli, Kemer'deki turistik tesis personelleri ve vatandaşlar katıldı.