Antalya'da denizde fenalaşan 77 yaşındaki turist hayatını kaybetti
– Antalya'nın Serik ilçesinde denizde fenalaşan 77 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
– Antalya'nın Serik ilçesinde denizde fenalaşan 77 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahilinde denize giren Alena Sheuchyk, bir süre sonra fenalaşarak hareketsiz kaldı.
Durumu fark eden diğer turistler, cankurtarana haber verdi. Denizden çıkarılan kadına sahilde ilk müdahale yapıldı.
Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Sheuchyk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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