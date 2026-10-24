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        Çocuklarda kozmetik ürünlerin kullanılması döküntü ve leke oluşturabiliyor

        Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, çocuklarda erken yaşta kozmetik ürün kullanımının ciltte kızarıklık, tahriş, sivilce, egzama benzeri döküntüler ve lekelere neden olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Çocuklarda kozmetik ürünlerin kullanılması döküntü ve leke oluşturabiliyor

        Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, çocuklarda erken yaşta kozmetik ürün kullanımının ciltte kızarıklık, tahriş, sivilce, egzama benzeri döküntüler ve lekelere neden olabileceğini söyledi.

        Türk Dermatoloji Derneğince bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Ulusal Dermatoloji Kongresi, yaklaşık 1800 kişinin katılımıyla Antalya'da başladı.

        Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Küçük, çocukların ciltlerinin kozmetik ürünlere ihtiyaç duymadığını dile getirdi.

        Özellikle makyaj ve cilt bakım ürünlerinin kullanım yaşının giderek düştüğüne dikkati çeken Küçük, çocukların sosyal medyada gördükleri güzellik ve bakım rutinlerinden etkilenerek yetişkinlere yönelik ürünleri kullanmak istediğini ifade etti.

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        - "Çocukların kozmetik ürünleri kullanmasını önermiyoruz"

        Ailelerin çocuk cildinin kozmetik bakım ürünlerine ihtiyaç duymadığını bilmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

        "Dermatolojik bir hastalık nedeniyle verilen ürünler dışında çocukların serumlar, peeling ürünleri, retinol ve asitler gibi kozmetik ürünleri kullanmasını önermiyoruz. 4-5 yaşındaki çocukların dahi makyaj yaptıklarını, annelerinin kullandığı kozmetik ürünleri ve kapatıcıları sürdüklerini görüyoruz. Çocuklarımızın ilgisini çekiyor ancak kozmetik ürünlerin erken yaşta kullanımı ciltte kızarıklık, tahriş, sivilce, egzama benzeri döküntüler ve gereksiz leke oluşumları gibi birçok yan etkiye neden olabiliyor."

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        Çocukluk döneminde su toplayacak kadar ağır gelişen güneş yanıklarının da hafife alınmaması gerektiğini belirten Küçük, bu tür yanıkların ilerleyen yıllarda melanom adı verilen deri kanseri riskini artırabileceğine dikkati çekti.

        Küçük, çocuklar arasında kullanılan jel dolgulu stres toplarına ilişkin de uyarıda bulundu.

        Bu oyuncakların ısıtıldığında patlayabileceğini belirten Küçük, bunun göz ve ağız çevresinde yanıklara, alerjik reaksiyonlara ve yutulması halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.

        - Türkiye, Dünya Dermatoloji Kongresi'ne aday

        Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Aslan Yürekli de Sağlık Bakanlığının desteğiyle 2031'de düzenlenecek Dünya Dermatoloji Kongresi'ne aday olduklarını bildirdi.

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        Kongreyi İstanbul'da düzenlemek istediklerini dile getiren Yürekli, organizasyona ev sahipliği yapma ihtimalinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

        Toplantıya, Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Melikoğlu ve Doç. Dr. İlkay Can da katıldı.

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